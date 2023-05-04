Партия реформ продолжит оказывать давление на Таллинн в вопросе обучения на эстонском языке

«Хотя Рийгикогу принял закон о том, что переход на эстоноязычное образование начнется в 2024 году, Таллиннская городская управа во главе с мэром Михаилом Кылвартом не предприняла никаких шагов в этом направлении. Уже в этом году город мог и должен легко переквалифицировать учителей русского языка в учителей эстонского языка или других предметов, чтобы уменьшить нехватку учителей», – прокомментировал суть законопроекта Пяртель-Пеэтер Пере, председатель фракции Партии реформ.

«Если городская управа во главе с Кылвартом на каждом шагу ищет отговорки, почему нельзя перейти на эстоноязычное образование, мы должны сами перехватить эту инициативу в горсобрании. Такмы поставим городскому правительству конкретные задачи и сроки. Ведь от успешной реализации этой реформы зависит будущее многих детей и молодежи», - сказал он.