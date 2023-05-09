Экс-дипломат Тийдо: приток мусульман к добру Европу не приведет

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший дипломат, эксперт по международным отношениям Харри Тийдо.
– К чему приведет изменение состава населения Европы в контексте беженцев, которых ЕС принимает отовсюду?
– Это один из ключевых вопросов. В некоторых странах ЕС ситуация уже почти вышла из-под контроля. Например, во Франции, Швеции или Германии, где иммигрантов очень много, уже формируются комьюнити – сообщества людей из других цивилизаций с общими интересами. Подчеркну, не из других стран, а из других цивилизаций!
Ситуация с беженцами из Украины – другая. В Европе их очень много, их отовсюду принимают. Разница в том, что украинцы – условно из той же цивилизации. В случае, когда мы говорим о выходцах из исламских стран, Африки или Азии, которые возводят свой дом внутри другого дома, это уже чревато проблемами для Европы в будущем.
– В ежегоднике КаПо обращается внимание на то, что в Эстонии быстро растет мусульманская община, которая на данный момент насчитывает уже около 10 000 человек. Та же самая тенденция наблюдается и во всей Европе. Готов ли ЕС к изменению состава населения?
– Проведем разницу между ЕС и Эстонией. Мы относимся к тем странам, где проблема стоит еще не так остро. КаПо предупреждает о потенциальном риске. К счастью, большая часть мусульман приезжает в Эстонию из Средней Азии. Иногда про них говорят, что это мусульмане, пьющие водку, имея в виду тех, кто не является радикальными мусульманами. Выходцы из Ближнего Востока в Эстонии тоже есть, но их гораздо меньше, и они еще не успели образовать здесь своих сообществ, которые бы стали центрами притяжения.