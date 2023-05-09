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Экс-дипломат Тийдо: приток мусульман к добру Европу не приведет

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Мигранты расшатывают почву под партиями мейнстрима
  • Мечети в Эстонии не быть, пока не будет всех разрешений

Ежегодно 9 мая в ЕС отмечают День Европы – праздник мира и единства на континенте. Как война в Украине и общая политическая обстановка в мире влияют на будущее Европы?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший дипломат, эксперт по международным отношениям Харри Тийдо.

Фрагмент беседы:

– К чему приведет изменение состава населения Европы в контексте беженцев, которых ЕС принимает отовсюду?

– Это один из ключевых вопросов. В некоторых странах ЕС ситуация уже почти вышла из-под контроля. Например, во Франции, Швеции или Германии, где иммигрантов очень много, уже формируются комьюнити – сообщества людей из других цивилизаций с общими интересами. Подчеркну, не из других стран, а из других цивилизаций!

Ситуация с беженцами из Украины – другая. В Европе их очень много, их отовсюду принимают. Разница в том, что украинцы – условно из той же цивилизации. В случае, когда мы говорим о выходцах из исламских стран, Африки или Азии, которые возводят свой дом внутри другого дома, это уже чревато проблемами для Европы в будущем.

– В ежегоднике КаПо обращается внимание на то, что в Эстонии быстро растет мусульманская община, которая на данный момент насчитывает уже около 10 000 человек. Та же самая тенденция наблюдается и во всей Европе. Готов ли ЕС к изменению состава населения?

– Проведем разницу между ЕС и Эстонией. Мы относимся к тем странам, где проблема стоит еще не так остро. КаПо предупреждает о потенциальном риске. К счастью, большая часть мусульман приезжает в Эстонию из Средней Азии. Иногда про них говорят, что это мусульмане, пьющие водку, имея в виду тех, кто не является радикальными мусульманами. Выходцы из Ближнего Востока в Эстонии тоже есть, но их гораздо меньше, и они еще не успели образовать здесь своих сообществ, которые бы стали центрами притяжения.

В свое время Саудовская Аравия предлагала построить в Таллинне на Пирита-теэ одну из крупнейших в Европе мечетей. Им отказали, сославшись на то, что пострадает панорама Таллинна и т.д. Позже с аналогичной идеей выходили Объединенные Арабские Эмираты, которые готовы были выделить на строительство мечети до ста миллионов долларов, но и им отказали. В то время в разговоре с одним из дипломатов я сказал, зачем Таллинну мечеть, ведь у нас совсем немного мусульман. Мне ответили: когда будет мечеть, при ней откроется медресе (мусульманская средняя и высшая школаприм.ред.), в которой будут учиться мусульмане, вокруг нее образуется мусульманская община.

Именно по этой причине у нас мечети до сих пор и нет.

– С тех пор много воды утекло, ситуация изменилась. Построят ли в Эстонии когда-нибудь мечеть?

– Со строительством мечети могут быть определенные проблемы. В Эстонии церковь и государство разделены. Государство не может запретить строительство мечети. В ситуации, когда мечеть предложат построить в Таллинне, понадобится согласие властей Таллинна. Кроме того, необходимо разрешение архитектурной комиссии, местных жителей, Департамента охраны памятников старины и т.д. Если всех этих разрешений не будет, мечети не быть.

– Возможно ли усиление конфликтов на религиозном и культурном уровне?

– Мы уже имеем конфликты на культурном уровне между эстоно- и русскоязычной частью населения. В будущем многое будет зависеть от того, какова будет мусульманская община и радикальная доля в этой общине. Если такой общины не появится, то возможность конфликтов станет гораздо меньше. Пока ситуацию с распространением ислама в Эстонии можно считать более или менее нормальной, в отличие от Швеции, где все уже вышло за рамки законов, оказывает влияние на политику, исход выборов, там радикальные партии получают больше голосов, разыгрывая миграционную карту.

В Эстонии EKRE тоже пытается время от времени разыгрывать такую карту, но так как мусульман тут пока немного, они смещают акцент на украинцев.

Конфликты могут быть, если появится такая община. Многое будет зависеть от политики государства и политики ЕС. Сейчас в Европе – довольно большие миграционные проблемы, идет сильное давление с юга. На данный момент вносятся изменения в Дублинский договор, чтобы ходатайство о предоставлении убежища можно было бы подавать не только в первой на пути следования беженца стране ЕС, но и в других государствах. Евросоюз вопросом распределения беженцев занимается, позитивные изменения наблюдаются. Например, к ним можно отнести решение об укреплении внешней границы ЕС, а также возможность договариваться о перераспределении беженцев со странами, готовыми их принять.

В ЕС на политическом уровне уже понимают, что если всё будет продолжаться по-прежнему и мигрантов будет слишком много, это к добру не приведет. Европейские центристские партии осознают, что наличие слишком большого числа мигрантов приведет к оттоку голосов к радикальным силам, расшатав почву под партиями мейнстрима.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: День Европы – чего нам ждать в будущем? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: День Европы – чего нам ждать в будущем? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Mihkel Maripuu
  • Почему войны не прекращаются? Чего нам ждать от будущего?
  • К чему приведет изменение состава населения в контексте беженцев?
  • Возможно ли усиление конфликтов в Европе на религиозном и культурном уровне?
  • Какой этап отношений переживают сейчас единая Европа и США? Что изменилось?
  • Зеленая политика: оценены ли последствия для экономики и населения?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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