Экс-дипломат Тийдо: приток мусульман к добру Европу не приведет

В свое время Саудовская Аравия предлагала построить в Таллинне на Пирита-теэ одну из крупнейших в Европе мечетей. Им отказали, сославшись на то, что пострадает панорама Таллинна и т.д. Позже с аналогичной идеей выходили Объединенные Арабские Эмираты, которые готовы были выделить на строительство мечети до ста миллионов долларов, но и им отказали. В то время в разговоре с одним из дипломатов я сказал, зачем Таллинну мечеть, ведь у нас совсем немного мусульман. Мне ответили: когда будет мечеть, при ней откроется медресе (мусульманская средняя и высшая школа – прим.ред.), в которой будут учиться мусульмане, вокруг нее образуется мусульманская община.

Именно по этой причине у нас мечети до сих пор и нет.

– С тех пор много воды утекло, ситуация изменилась. Построят ли в Эстонии когда-нибудь мечеть?

– Со строительством мечети могут быть определенные проблемы. В Эстонии церковь и государство разделены. Государство не может запретить строительство мечети. В ситуации, когда мечеть предложат построить в Таллинне, понадобится согласие властей Таллинна. Кроме того, необходимо разрешение архитектурной комиссии, местных жителей, Департамента охраны памятников старины и т.д. Если всех этих разрешений не будет, мечети не быть.

– Возможно ли усиление конфликтов на религиозном и культурном уровне?