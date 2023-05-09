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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Посол Эстонии в Украине: я не считаю Путина сумасшедшим

Тарво Мадсен
, журналист
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Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. Фото: Madis Veltman

Каймо Кууск считает, что вследствие соседства с Россией Эстонии все время приходится думать о том, как организована безопасность страны, поэтому о такой роскоши, как нейтральность, в нашем случае не может быть и речи.

Нынешний посол Эстонии в Украине Каймо Кууск - дипломат со стажем, много лет проработавший в Службе внешней разведки. Postimees поговорил с ним о 9 мая, Украине и многом другом.

Раньше вы работали в Службе внешней разведки, сейчас на протяжении многих лет являетесь дипломатом, а с 2019 года - послом в Украине. Так что, с той или иной точки зрения, вы, вероятно, также хорошо знакомы с русской культурой и обществом. Стоит ли нам бояться 9 мая здесь, в Эстонии?

Нет, определенно нет. Мы свободная страна, мы в Европейском союзе и НАТО. У нас отличные силовые ведомства и институты государственной власти в целом. У нас свободная пресса, которая откапывает то, что нужно. Мы в некотором смысле привиты, иммунизированы, видели разные времена. Так называемые вызовы «бронзовой ночи» 2007 года были преодолены и тогда. Так что нет, бояться точно не надо, будем действовать спокойно.

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