ИНТЕРВЬЮ ⟩ Посол Эстонии в Украине: я не считаю Путина сумасшедшим

Нынешний посол Эстонии в Украине Каймо Кууск - дипломат со стажем, много лет проработавший в Службе внешней разведки. Postimees поговорил с ним о 9 мая, Украине и многом другом.

Раньше вы работали в Службе внешней разведки, сейчас на протяжении многих лет являетесь дипломатом, а с 2019 года - послом в Украине. Так что, с той или иной точки зрения, вы, вероятно, также хорошо знакомы с русской культурой и обществом. Стоит ли нам бояться 9 мая здесь, в Эстонии?