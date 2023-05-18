«Новости в 7» за 18 мая: итоги заседания правительства, акция сообщества ЛГБТК+, бесплатная швейная мастерская и урок лепки керамики

Сегодня в выпуске:

- Сегодня на еженедельной пресс-конференции правительства министры рассказали о новом пакете санкций против Российской Федерации. Подробности в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: про пилотный проект ночных автобусов, пособии на замену старых печей и тенденциях на рынке купли-продажи недвижимости

- 17 мая коллектив активистов Q-Space в рамках Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией провел демонстрацию в парке Таммсааре в Таллинне. Заглянула на акцию и наша съёмочная группа.

- В Таллинне открылась первая бесплатная швейная мастерская. Кто и на каких условиях может сдавать в ремонт одежду и домашний текстиль - выясняла наша корреспондент.

- Мировые новости: как украинская ПВО отразила ночную атаку на Киев, про наводнение в Италии и за какую сумму была продана с аукциона старейшая в мире Библия.

- В столичном Центре ARS на регулярной основе проводится обучение основам изготовления керамики для желающих всех возрастов и уровней подготовки. Наша съемочная группа приняла участие в мастер-классе, освоив азы лепки предметов из глины.