Трагедия в центре города: человек утонул на глазах у людей

Ночью 3 июня, около 3.45 утра, в центре Тарту в Эмайыги за отелем Dorpat произошел несчастный случай с человеком, который ушел под воду и его не удалось спасти. Тело не найдено.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Арви Уусталу, сначала человека в воде заметили ехавшие по Эмайыги на катере, которые также бросили попавшему в беду спасательный круг. Находившийся в воде человек не добрался до спасательного круга и ушел под воду. О происшествии в Центр тревоги сообщили в 3.45, на место выехали как спасатели, так и полицейские.
Несмотря на усилия спасателей, найти ушедшего под воду человека ночью не удалось, и, скорее всего, речь идет об утоплении.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар добавил, что на данный момент неизвестно, кто ушел под воду в Эмайыги.