Трагедия в центре города: человек утонул на глазах у людей

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Арви Уусталу, сначала человека в воде заметили ехавшие по Эмайыги на катере, которые также бросили попавшему в беду спасательный круг. Находившийся в воде человек не добрался до спасательного круга и ушел под воду. О происшествии в Центр тревоги сообщили в 3.45, на место выехали как спасатели, так и полицейские.