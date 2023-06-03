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Трагедия в центре города: человек утонул на глазах у людей

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Айме Йыги
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Эмайыги за отелем Dorpat.
Эмайыги за отелем Dorpat. Фото: Kristjan Teedema

Ночью 3 июня, около 3.45 утра, в центре Тарту в Эмайыги за отелем Dorpat произошел несчастный случай с человеком, который ушел под воду и его не удалось спасти. Тело не найдено.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Арви Уусталу, сначала человека в воде заметили ехавшие по Эмайыги на катере, которые также бросили попавшему в беду спасательный круг. Находившийся в воде человек не добрался до спасательного круга и ушел под воду. О происшествии в Центр тревоги сообщили в 3.45, на место выехали как спасатели, так и полицейские.

Несмотря на усилия спасателей, найти ушедшего под воду человека ночью не удалось, и, скорее всего, речь идет об утоплении.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар добавил, что на данный момент неизвестно, кто ушел под воду в Эмайыги. 

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