«Бесплатное» топливо: в Эстонии компания друзей использовала для заправки машин хитрую схему

Было установлено, что компания несколько раз заправлялась и воровала дизельное топливо со специальной маркировкой. А именно, один из участников компании был бывшим работником молочной фермы и знал, что чип, необходимый для заправки, хранится в незапертых тракторах, а также знал PIN-код, необходимый для заправки.