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«Бесплатное» топливо: в Эстонии компания друзей использовала для заправки машин хитрую схему

rus.postimees.ee
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Postimees

В Пайде предстала перед судом компания из четырех человек, обвиняемых в компьютерном мошенничестве. На этот раз это был не кибер-инцидент высокого уровня, а простая кража топлива.

Было установлено, что компания несколько раз заправлялась и воровала дизельное топливо со специальной маркировкой. А именно, один из участников компании был бывшим работником молочной фермы и знал, что чип, необходимый для заправки, хранится в незапертых тракторах, а также знал PIN-код, необходимый для заправки.

Так дизтопливо воровали каждые несколько дней или недель. Максимум несколько сотен литров за раз.

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