В студии Postimees Тоомас Алаталу: обстрелы Белгородской области станут прологом к наступлению ВСУ?

- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вчера признал, что местные власти из-за обстрелов не могут войти в село Новая Таволжанка. Еще на прошлой неделе некоторые эксперты выражали мнение, что вторжение диверсантов или российских партизан в Белгородскую область - это инсценировка российских властей, которые фабрикуют поводы для применения Россией еще более жестких методов в войне с Украиной. Кажется, сейчас уже больше так никто не думает, все стали осознавать, что отряды российских граждан, воюющих на стороне Украины, это не постановка, а реальность?

- Украинская сторона официально не комментирует обстрелы Белгородской области, но некоторые эксперты предполагают, обращая внимание на отсутствие жертв при большинстве этих атак, что тем самым Украина словно делает последнее предупреждение России, чтобы та прекратила совершать воздушные удары по украинским городам. Можно ли допустить, что если Россия не прекратит эти удары, то в один момент мы увидим и очень разрушительные последствия ударов на российской территории?

- Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что его правительство запросит у Украины разъяснения в связи с сообщениями о том, что винтовки, произведенные в Бельгии, использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на территории России. Однако Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся. Какими могут быть эти последствия? Применят ли западные страны какие-то санкции к Украине? Или для вида поругаются, но в действительности сильных претензий у Запада к Киеву за это нет?