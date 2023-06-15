Варе: время в «предбаннике» в канун вступления в НАТО будет самым опасным для Украины

- Я думаю, что в ближайшее время не услышим. Но когда это станет ему выгодно и важно для него, Пригожин не постыдится это сделать. Иллюзий на этот счет питать не надо. Но пока такой готовности нету, и сейчас Пригожин лавирует. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем, это зависит от многих обстоятельств.
Но Путину нужен противовес. Который и удовлетворяет часть вот этого патриотического сегмента, и, с другой стороны, является противовесом генералитету. Такой противовес Путину реально нужен, потому что его власть всегда зижделась на его арбитражной позиции. Он всегда являлся третейским судьей между представителями разных фракционных интересов внутри властной пирамиды.
А в условиях войны эти противоречия ведь только обострились. Для того, чтобы сохранить себя, ему нужны разные игроки, а не один игрок, от которого он стал бы зависеть. Ему нужны разные игроки, которые друг друга уравновешивают.
Тем более, что регулярно происходят информационные вбросы насчет того, что у Пригожина еще кое-что есть. За пазухой или, так сказать, в вещмешке. Также есть информация, что Пригожин до сих пор управляет очень значительной долей средств, которые принадлежат в действительности российскому президенту.
- Прокремлевский политолог Сергей Караганов опубликовал в журнале «Профиль» и на сайте «Россия в глобальной политике» статью, в которой он написал, что России нужно нанести ядерные удары по группе целей в Центральной и Восточной Европе, после чего США и НАТО сдадутся, потому что в Америке не захотят рисковать Вашинтоном ради Познани. Что означает эта статья, на которую все-таки обратили внимание на Западе? Это частная инициатива эксцентричного человека, желание оказаться в центре внимания? Или это передача Кремлем послания Западу через такой вот канал перед тем же Вильнюсом?