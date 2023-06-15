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Варе: время в «предбаннике» в канун вступления в НАТО будет самым опасным для Украины

Павел Соболев
, журналист
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  • В ближайшие месяцы Пригожин не восстанет против Путина
  • Караганов писал свою статью с призывами к ядерным ударам не по заказу Кремля
  • Отказ Зеленского приехать на саммит НАТО в Вильнюс стал бы катастрофой для альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля, Киеву со стороны альянса будет послан четкий сигнал о поддержке, но консультации о том, какой будет формулировка саммита о будущем присоединении Украины к НАТО, продолжаются. О том, какой эта формулировка может быть в самом благоприятном для Украины случае, а какой - при осторожном подходе НАТО, в студии Postimees порассуждал предприниматель, экономический эксперт Райво Варе.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу «Россия 1», что в марте прошлого года Владимир Путин был согласен на переговоры с украинскими властями о статусе Крыма. По словам Лукашенко, Путин был согласен на длительную аренду аннексированного Крыма, а вопрос принадлежности Донбасса предлагалось обсудить во время личной встречи глав России и Украины в Турции.

- Вчера пресс-секретарь Владимира Путина опроверг слова Александра Лукашенко о том, что Кремль был готов в марте 2022 года обсуждать с Киевом статус Крыма. Песков сказал, что Россия ни с кем не собиралась обсуждать аренду Крыма, потому что Крым - неотъемлемая часть России, но совершенно ясно, что если бы в Кремле не хотели слышать того, что говорит Лукашенко, этого не показали бы по каналу «Россия 1». Зачем сейчас Москве понадобился Лукашенко с такими откровениями? Кремль пытается обрисовать условия, на которые он на самом деле готов сейчас, а не в марте прошлого года?

- Да, именно так, вы сформулировали суть очень правильно. Сейчас идет и неофициальная, и частично официальная игра вокруг возможных переговоров, Россия явно дает понять, что она заинтересована в этих переговорах. Пристреливаются позиции.

Но если мы вспомним, какая информация выплескивалась в ходе переговорного процесса в прошлом марте, который был частично турекцим, частично беловежским, то там, конечно, Россия ничего такого не предлагала. Это как раз Украина тогда была готова идти на какие-то уступки, говорилось о гарантиях ее нейтралитета, что она откажется от вступления в НАТО, что к вопросу Крыма можно будет вернуться позднее. С российской стороны это никак не воспринималось, потому что россияне продолжали думать, что если за три дня Киев взять не вышло, то уж за три недели это точно удастся.

Но все пошло по-другому. И Лукашенко сейчас лукавит, причем лукавит по-крупному. Он играет сейчас ва-банк, потому что понимает, что вся эта российская кампания клонится в негатив. Для него это чревато тем, что могут возникнуть осложнения для его власти в Беларуси. Поэтому он был заинтересован и в этой ядерной игре, в которой он остается на самом деле пешкой, поскольку после дислоцирования тактического ядерного оружия на территории Беларуси командная вертикаль все равно полностью остается у россиян.

Но Лукашенко было нужно пойти на это, просто для того, чтобы утвердиться, в том числе и в глазах граждан Беларуси, показав, что он вот теперь весь такой ядерный и сильный. Так что Лукашенко ведет свою игру, а России он нужен по той причине, что лучших кандидатов на сооветствующие роли у нее просто нет.

Россия использует сейчас Лукашенко в двух целях. Во-первых, продолжается подчеркивание этой якобы нависшей над Украиной угрозы, исходящей с территории Беларуси, хотя с технической точки зрения в это никто уже не верит. И вторая цель - давить перед Вильнюсом. Перед саммитом НАТО 11 и 12 июля, на котором будут решаться очень важные вопросы. А Беларусь под боком. Напомню, что от Вильнюса всего 50 км от границы с Беларусью.

- Владимир Путин на этой неделе впервые подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, завербованных на войну с Украиной. Это признание - скорее, хороший знак для главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, или, напротив, упрек в неблагодарности?

- Мне кажется, что это выглядит как заявление в поддержку Пригожина. Пригожину важно было получить официальное подтверждение того, что это так работает. Пригожин открыто описывал принцип, по которому он набирает уголовников: если выживете в ближайшие полгода, то будете свободными. Но ему нужно было доказывать, что такое правило действует, а политического решения на этот счет не было. В российских же реалиях заведено так, что если что-то сказал президент, то это уже точно. Все остальное может меняться постоянно, но не слова президента, поэтому такие слова Путина были нужны Пригожину.

С другой стороны, таким словами подтверждалось, что наемники, и в том числе - наемники-уголовники, являются для России очень важным подспорьем в условиях недостатка на войне человеческих ресурсов. Эту идею было важно поддержать, потому что, как мы знаем, по этому вопросу в российских элитах начался разброд. Кроме того, Пригожин частью т. н. «патриотического бомонда», включая военкоров, воспринимается как выразитель их интересов, как носитель хотя бы каких-то идей.

Так что все становится на свои места. Военкоры Путину нужны, потому что для «патриотического сегмента» населения эти военкоры оказались очень авторитетными фигурами. Этот сегмент составляет, по разным расчетам, 15-30% населения, а это не так-то мало народу. Этих людей надо окучивать.

- В среду глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания не будет подписывать контракт с Минобороны РФ. При этом во вторник во время встречи с так называемыми «военкорами» Владимир Путин заявил о необходимости привести статус всех ЧВК в соответствие с законом и сказал, что они должны заключить контракт с Минобороны. Пригожин все демонстративнее показывает, что Путин словно больше ему не хозяин, услышим ли мы скоро из его уст прямую критику и в адрес самого Путина?

- Я думаю, что в ближайшее время не услышим. Но когда это станет ему выгодно и важно для него, Пригожин не постыдится это сделать. Иллюзий на этот счет питать не надо. Но пока такой готовности нету, и сейчас Пригожин лавирует. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем, это зависит от многих обстоятельств.

Но Путину нужен противовес. Который и удовлетворяет часть вот этого патриотического сегмента, и, с другой стороны, является противовесом генералитету. Такой противовес Путину реально нужен, потому что его власть всегда зижделась на его арбитражной позиции. Он всегда являлся третейским судьей между представителями разных фракционных интересов внутри властной пирамиды.

А в условиях войны эти противоречия ведь только обострились. Для того, чтобы сохранить себя, ему нужны разные игроки, а не один игрок, от которого он стал бы зависеть. Ему нужны разные игроки, которые друг друга уравновешивают.

Тем более, что регулярно происходят информационные вбросы насчет того, что у Пригожина еще кое-что есть. За пазухой или, так сказать, в вещмешке. Также есть информация, что Пригожин до сих пор управляет очень значительной долей средств, которые принадлежат в действительности российскому президенту.

- Прокремлевский политолог Сергей Караганов опубликовал в журнале «Профиль» и на сайте «Россия в глобальной политике» статью, в которой он написал, что России нужно нанести ядерные удары по группе целей в Центральной и Восточной Европе, после чего США и НАТО сдадутся, потому что в Америке не захотят рисковать Вашинтоном ради Познани. Что означает эта статья, на которую все-таки обратили внимание на Западе? Это частная инициатива эксцентричного человека, желание оказаться в центре внимания? Или это передача Кремлем послания Западу через такой вот канал перед тем же Вильнюсом?

- Давайте начнем с того, что статья эта базируется на интервью, которое Караганов изначально дал именно сайту «Россия в глобальной политике», руководимому Федором Лукьяновым, но патронируемому до сих пор самим Карагановым. Лукьянов тоже опубликовал эту статью на этом сайте, и сделал это явно не случайно, а Лукьянов ведь все-таки вхож к Путину. Так что это позволяет сделать определенные выводы.

Что же касается Караганова, с которым я лично знаком, то в его поведении действительно всегда присутствует доля эксцентричности. Он потихончеку отходит от дел, но все-таки предпочитает время от времени напоминать о себе. Он прибегает для этого к эпатажу, но он всегда был эпатажным человеком, так что в этом нет вообще ничего нового. Но вот сейчас Россия оказалась в новой критической ситуации, в которой даже не эпатажные, а суперэпатажные инициативы могут быть очень востребованы, их можно продать через СМИ.

Одновременно Караганов, конечно, выражает определенную точку зрения, которая реально существует в российском обществе. Но при этом это точно не происходило так, что Путин велел Караганову сказать конкретные вещи…

- Так это не работает?

- Да, так это не работает. Так что всего этого Путин Караганову не говорил, и, ко всему прочему, сейчас Караганов уже явно не принадлежит к ближнему кругу Путина. Поэтому я думаю, что написание такой статьи - это инициатива самого Караганова. Но эта статья очень подошла определенной части российского внешнеполитического истеблишмента. И именно поэтому эта статья оказалась опубликована и в том названном вами издании, которое можно назвать последним более-менее профессиональным изданием, пишущим о внешней политике, оставшимся в России.

- Правительство ФРГ утвердило первую Национальную стратегию безопасности Германии, в основу которой лег анализ ситуации в мире и в Европе. В документе указывается, что сейчас главная угроза национальной безопасности Германии исходит от России. Какое не символическое, а практическое значение есть у этого документа, какой фактический сигнал посылается с его помощью России? Начнут ли следовать примеру Германии другие страны Европы и тоже признавать Россию главной угрозой для себя? Германия сделала это первой, станет ли это мейнстримом?

- Давайте назовем вещи своими именами: в европейской действительности Германия - это и есть мейнстрим. Она его и определяет.

Действительно, это определенный переворот, не только во внешнеполитическом плане, и но в общефилософском мышлении. Германия назвала это термином «цайтенвенде», сменой эпох, и теперь этот термин стал использоваться по всему миру.

Эта смена происходит, продтверждением чему могут служить заявления канцлера Олафа Шольца, даже несколько неожиданные по форме выражения, которые он сделал, когда ему задали вопрос, что он думает о российских военных преступлениях.

В Германии многое поменялось. Не все поменялось в СДПГ, где до сих пор остается «крыло Шредера». Но и оно все время сжимается и теряет влияние.

И центристский подход социал-демкоратов все больше смещается в сторону других коалиционных партнеров, у которых вообще нет никаких сомнений на этот счет. Так что принятие этого документа в Германии совсем не случайно, и я думаю, что он будет определять соответствующий тренд по всей Европе. Повторюсь, Германия - это и есть мейнстрим.

- В среду вечером на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе Киеву со стороны НАТО будет послан четкий сигнал о поддержке и солидарности с Украиной, и будет четко дано понять, что будущее Украины - в НАТО. Столтенберг также рассказал, что в альянсе продолжаются консультации о том, какой будет формулировка саммита о будущем присоединении Украины к НАТО. Как эта формулировка может звучать в самом благоприятном для Украины случае?

- Тут вопрос в немцах, а самый главный вопрос - в Вашингтоне. В Вашингтоне пока согласия нету, а вот в Германии это самое «цайтенвенде» идет по полной программе. Но Германии нужно еще выполнить то, что было ранее ею обещано, и без Вашингтона ясного решения в отношении планов по вступлению Украины в НАТО не будет. В Вашингтоне борьба еще продолжается, но время еще есть до 11-12 июля. Я думаю, что к 10 июля должно стать более-менее понятным, какое заявление сделает саммит в Вильнюсе.

Ведь Владимир Зеленский дал понять, что если твердых гарантий объявления о будущем вступлении Украины в НАТО не будет, то он, возможно, и не поедет в Вильнюс. Но если Зеленский не приедет, это будет полным провалом для НАТО с политической точки зрения. Так что я думаю, что что-то серьезное Украине все-таки пообещают.

Еще один очень важный вопрос - вопрос о гарантиях Украине в предшествующий вступлению в НАТО период. Потому что самое опасное - это находиться в предбаннике. С учетом всех этих российских игрищ ясно, что самым опасным для Украины временем будет период между окончанием войны и ее вступлением в НАТО. Что бы не было решено в Вильнюсе, этот период все равно будет тревожным.

Украина должна получить реальные гарантии безопасности на это время, и сейчас идут дискуссии, кто ей их даст. Будет ли это НАТО? Вряд ли. Будут ли это гарантии в двустороннем или многостороннем порядке от отдельных стран НАТО? Может быть. Такие инициативы имеются.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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