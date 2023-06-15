Варе: время в «предбаннике» в канун вступления в НАТО будет самым опасным для Украины

- Я думаю, что в ближайшее время не услышим. Но когда это станет ему выгодно и важно для него, Пригожин не постыдится это сделать. Иллюзий на этот счет питать не надо. Но пока такой готовности нету, и сейчас Пригожин лавирует. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем, это зависит от многих обстоятельств.

Но Путину нужен противовес. Который и удовлетворяет часть вот этого патриотического сегмента, и, с другой стороны, является противовесом генералитету. Такой противовес Путину реально нужен, потому что его власть всегда зижделась на его арбитражной позиции. Он всегда являлся третейским судьей между представителями разных фракционных интересов внутри властной пирамиды.

А в условиях войны эти противоречия ведь только обострились. Для того, чтобы сохранить себя, ему нужны разные игроки, а не один игрок, от которого он стал бы зависеть. Ему нужны разные игроки, которые друг друга уравновешивают.

Тем более, что регулярно происходят информационные вбросы насчет того, что у Пригожина еще кое-что есть. За пазухой или, так сказать, в вещмешке. Также есть информация, что Пригожин до сих пор управляет очень значительной долей средств, которые принадлежат в действительности российскому президенту.