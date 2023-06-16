Таллинн выделит дополнительные средства на углубленное изучение учителями эстонского языка

На состоявшемся в четверг заседании Таллиннское горсобрание поддержала предложение Партии реформ, удвоив в дополнительном бюджете Таллинна средства на углубленное изучение учителями эстонского языка.
«Для перехода на обучение на эстонском языке необходимо больше учителей. Именно поэтому мы предложили удвоить в дополнительном бюджете Таллинна на 2023 год сумму, предназначенную на углубленное изучение эстонского языка работники учебных заведений», – пояснил председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере.
Как отметил Пере, горсобрание одобрило соответствующее предложение, и в результате предусмотренные в дополнительном бюджете на 2023 год дополнительные средства на углубленное изучение учителями эстонского языка увеличатся с 24 700 евро до 49 400 евро.
«Конечно, это только начало, если смотреть на городской бюджет и важность вопроса эстоноязычного образования и объем необходимых реформ, – добавил Пере. – Сейчас необходимо использовать деньги наилучшим образом, для чего городское правительство должно немедленно создать план действий как по продолжению образования для уже работающих педагогов, так и по поиску новых учителей».