Суд решил досрочно освободить госизменника Петра Волина

Харьюский уездный суд решил освободить Петра Волина, приговоренного к тюремному заключению за государственную измену, за год до окончания срока его наказания.
Испытательный срок Волина по условно-досрочному освобождению продлится до 3 сентября 2024 года, когда должен был закончиться его тюремный срок. Он находится за решеткой с 3 сентября 2018 года. Во время испытательного срока он должен регулярно посещать сотрудника службы уголовного надзора Ида-Харьюского отдела уголовного надзора Таллиннской тюрьмы.