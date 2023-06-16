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Суд решил досрочно освободить госизменника Петра Волина

Андрес Эйнманн
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Петр Волин в Харьюском уездном суде.
Петр Волин в Харьюском уездном суде. Фото: Mihkel Maripuu

Харьюский уездный суд решил освободить Петра Волина, приговоренного к тюремному заключению за государственную измену, за год до окончания срока его наказания.

Испытательный срок Волина по условно-досрочному освобождению продлится до 3 сентября 2024 года, когда должен был закончиться его тюремный срок. Он находится за решеткой с 3 сентября 2018 года. Во время испытательного срока он должен регулярно посещать сотрудника службы уголовного надзора Ида-Харьюского отдела уголовного надзора Таллиннской тюрьмы.

В течение испытательного срока Волин обязан проживать по постоянному месту жительства, являться в отдел уголовного надзора для регистрации через установленные сотрудником уголовного надзора промежутки времени, подчиняться надзору сотрудника уголовного надзора по месту жительства и предоставлять ему информацию о выполнении своих обязанностей и средствах к существованию, а также получить предварительное разрешение сотрудника уголовного надзора покинуть место жительства более чем на пятнадцать дней.

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