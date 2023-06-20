Дизайнер: как создать уют на вечеринке в канун Иванова дня

«При подготовке места для вечеринки стоит помнить, что хотя вечер и ночь накануне Иванова дня сами по себе светлые, освещение всегда имеет особый эффект и создает настроение. Сочетайте различные типы освещения: подвесные светильники на батарейках, подходящие для улицы, торшеры и гирлянды со светодиодными лампами. Дополнить их можно чайными свечами, помещенными в специальные подсвечники или фонарики, а также, почему бы и нет, в вазы, стаканы или баночки», - предлагает Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Фото: Ikea

Фонари с перезаряжаемыми или солнечными батареями - это экологически чистый вариант, который можно использовать еще много летних вечеров.

«В банки также можно вставлять светодиодные цепочки, создавая таким образом уникальные источники света. При планировании освещения следует помнить, что вместо одного ярко освещенного участка лучше создать островки света. И, конечно же, нужно подумать о безопасности - если на вечеринке есть дети, разумнее отдать предпочтение светодиодным решениям, а не настоящим свечам», - добавил Кастро.

Текстиль создает настроение и уют

По словам дизайнера интерьеров, с текстилем, для создания летнего настроения, можно творить настоящие чудеса.

Фото: Ikea