Дизайнер: как создать уют на вечеринке в канун Иванова дня

Ночь накануне Иванова дня по традиции проводят на открытом воздухе, будь то дачный участок, кемпинг на берегу озера или загородный дом. Дизайнер интерьеров IKEA предлагает создать праздничную атмосферу в канун Иванова дня с помощью уже имеющихся дома аксессуаров, добавив решения, подходящие для летнего сезона.
«При подготовке места для вечеринки стоит помнить, что хотя вечер и ночь накануне Иванова дня сами по себе светлые, освещение всегда имеет особый эффект и создает настроение. Сочетайте различные типы освещения: подвесные светильники на батарейках, подходящие для улицы, торшеры и гирлянды со светодиодными лампами. Дополнить их можно чайными свечами, помещенными в специальные подсвечники или фонарики, а также, почему бы и нет, в вазы, стаканы или баночки», - предлагает Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Фонари с перезаряжаемыми или солнечными батареями - это экологически чистый вариант, который можно использовать еще много летних вечеров.
«В банки также можно вставлять светодиодные цепочки, создавая таким образом уникальные источники света. При планировании освещения следует помнить, что вместо одного ярко освещенного участка лучше создать островки света. И, конечно же, нужно подумать о безопасности - если на вечеринке есть дети, разумнее отдать предпочтение светодиодным решениям, а не настоящим свечам», - добавил Кастро.
Текстиль создает настроение и уют
По словам дизайнера интерьеров, с текстилем, для создания летнего настроения, можно творить настоящие чудеса.
«Подумайте о своих любимых цветах и найдите ткани, которые вам нравятся. Проверьте, что у вас уже есть дома и что вам нужно добавить. Также примите во внимание, что вам понадобятся одеяла или пледы. Они обеспечат защиту как от более низких температур, так и от комаров. Подберите пледы с подушками, которые сделают сиденья более комфортным и добавят уюта», - отметил Кастро.
Портативная колонка, напольные подушки и пледы сделают ваш отдых более комфортным, особенно если все это дополняется правильным освещением.
«Вы также можете сделать место для вечеринки необычным с помощью сеток, которые можно повесить в нескольких направлениях, чтобы создать таинственную и сказочную атмосферу. Для уюта можно использовать ковры», - советует Кастро.
Украсьте стол цветами
Дизайнер интерьеров IKEA также делится советами, как сделать праздничный стол незабываемым, не тратя при этом много денег. «Накрывая на стол, постарайтесь, чтобы он выглядел как можно более летним. Хорошо подходят для украшения праздничного стола живые цветы, их можно нарвать в лесу или на лугу. Вы можете сплести из них венок или поставить букет в вазу из прозрачного стекла», - сказал Кастро.
Для подачи напитков поставьте на стол бутылки или графины с крышками, которые красиво смотрятся и удобны в использовании летом.
«Помните, что столовые приборы также играют важную роль в сервировке стола. Помимо обычного цвета нержавеющей стали, ножи и вилки также могут быть черными или золотыми, что создает общее впечатление свежести. В качестве дополнительного нюанса можно подобрать тарелочки под цвет десерта, ведь каждая деталь добавляет эмоций», - сказал Кастро.
Тем, кто организует пикник на природе, в каком-нибудь красивом месте,дизайнер советует использовать стеклянные или пластиковые коробки, в которых можно и привезти, и подать еду. И, конечно же, не забывайте фотографироваться, напоминает дизайнер интерьеров.