Рийгикогу принял закон, реорганизующий работу министерств

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и, в связи с этим, в другие законы (216 SE) проголосовали 57 депутатов Рийгикогу, против – 23.

Министерство окружающей среды будет реорганизовано в Министерство по вопросам климата, Министерство по делам сельской жизни – в Министерство регионального развития и сельского хозяйства. Задачи Министерства финансов, затрагивающие региональную сферу, перейдут к Министерству регионального развития и сельского хозяйства; задачи Министерства социальных дел, касающиеся социальной сферы и сферы труда, – к Министерству экономики и коммуникаций; координация вопросов доступности – к Министерству регионального развития и сельского хозяйства.

Законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 7 июня. К сроку была представлена 261 поправка. 15 июня перед вторым чтением правительство решило привязать принятие законопроекта к вотуму доверия, таким образом взяв на себя обязанности ведущей комиссии. Голосование по поправкам, представленным к проекту закона, привязанному к вотуму доверия, не проводится.