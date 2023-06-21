В первом же домашнем отборочном матче мужская сборная Эстонии по футболу потерпела поражение от команды Бельгии (3:0).
Галерея ⟩ Бельгийцы мощно обыграли эстонцев
В отборочной серии чемпионата Европы-2024 сборная Эстонии уже провела два матча: в марте уступила Австрии 1:2, а на прошлой неделе сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном. Бельгия, с другой стороны, начала квалификационную серию с победы над Швецией со счетом 3:0, после чего последовала ничья 1:1 с Австрией.
Между собой команды Эстонии и Бельгии ранее встречались на футбольном поле восемь раз, семь поединков завершились победой «красных дьяволов» — так бельгийцы называют своих любимцев. Эстония тоже однажды сумела укусить соперника: это произошло в 2009 году, когда голы Райо Пийроя и Константина Васильева принесли синим футболкам победу со счетом 2:0.
В последний раз Эстония и Бельгия встречались в отборочной серии ЧМ-2022. Эстония повела в счете на 2-й минуте состоявшегося тогда в Лиллекюла матча, но в итоге была вынуждена смириться с поражением 2:5. Бельгийцы выиграли выездной матч со счетом 3:1.