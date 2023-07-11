Эксперт: Euribor повышается для того, чтобы люди тратили меньше денег

По словам Ребане, в этом году определенно будет еще одно повышение ставки, и оно может оказаться не последним. В свою очередь, текущая ситуация оказывает сильное влияние на рынок недвижимости.

«Три месяца назад ожидалось, что инфляция будет замедляться быстрее, чем мы наблюдаем сегодня, – говорит Ребане.

По словам Ребане, Euribor повышается для того, чтобы люди тратили меньше денег и чтобы помочь розничным торговцам держать цены под контролем. – К сожалению, эпоха печатания денег так сильно повлияла на сознание людей, что менять структуру потребления стало сложнее чем прежде».

Падение потребления оказалось меньше, чем ожидалось, как в Эстонии, так и в других странах мира. Инфляция замедлилась, и в результате реальная заработная плата людей в последние месяцы начала расти. Поэтому, по мнению Ребане, падение потребления на сегодня в основном закончилось, и у предприятий нет причин снижать цены, если спрос останется на прежнем уровне. Это, в свою очередь, означает, что могут потребоваться дальнейшие шаги для замедления инфляции, а это, по мнению Ребане, также может привести к возможному росту безработицы. «Первые компании уже объявили о сокращениях, а ближе к осени их может стать еще больше», – прогнозирует он.

Влияние на рынок недвижимости