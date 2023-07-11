Эксперт: Euribor повышается для того, чтобы люди тратили меньше денег

Разговоры о том, что Euribor достигнет своего пика осенью – это довольно оптимистичный сценарий, считает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.
По словам Ребане, в этом году определенно будет еще одно повышение ставки, и оно может оказаться не последним. В свою очередь, текущая ситуация оказывает сильное влияние на рынок недвижимости.
«Три месяца назад ожидалось, что инфляция будет замедляться быстрее, чем мы наблюдаем сегодня, – говорит Ребане.
По словам Ребане, Euribor повышается для того, чтобы люди тратили меньше денег и чтобы помочь розничным торговцам держать цены под контролем. – К сожалению, эпоха печатания денег так сильно повлияла на сознание людей, что менять структуру потребления стало сложнее чем прежде».
Падение потребления оказалось меньше, чем ожидалось, как в Эстонии, так и в других странах мира. Инфляция замедлилась, и в результате реальная заработная плата людей в последние месяцы начала расти. Поэтому, по мнению Ребане, падение потребления на сегодня в основном закончилось, и у предприятий нет причин снижать цены, если спрос останется на прежнем уровне. Это, в свою очередь, означает, что могут потребоваться дальнейшие шаги для замедления инфляции, а это, по мнению Ребане, также может привести к возможному росту безработицы. «Первые компании уже объявили о сокращениях, а ближе к осени их может стать еще больше», – прогнозирует он.
Влияние на рынок недвижимости
Текущая ситуация также оказывает сильное влияние на рынок недвижимости, на котором, по словам Ребане, скорее всего, сохранятся низкие темпы нового строительства. «Цикл продаж новой недвижимости обычно длится 12–18 месяцев, поэтому влияние спада еще не так сильно ощущается в статистике. До конца этого года на рынке все еще будут происходить ретроспективные сделки», – сказал он.
Поскольку цены на строительство остаются высокими, а платежеспособность заемщиков снизилась, у застройщиков нет причин приступать к новым проектам. Исключением является элитная недвижимость, где спрос на квартиры, как ожидается, упадет не так сильно.
«Семьи, которые хотели купить квартиру с тремя спальнями, сегодня вынуждены довольствоваться двумя. Если они не смогут уместиться в квартире, то не пойдут на сделку, потому что выйти на рынок стало гораздо сложнее, чем десять лет назад», – добавил Ребане.
В эстонском контексте «плавающая процентная ставка» оказывает большое давление на заемщиков, поэтому Ребане считает, что повышение Euribor еще не оказало своего полного воздействия. «Поскольку в эстонском контексте речь идет о плавающих процентных ставках, обслуживающим домашние кредиты уже сейчас стоит подготовиться к осени», – считает он.
Сложная ситуация касается не только покупателей жилья, но и инвесторов в недвижимость, которые не хотят вкладывать деньги в арендные квартиры в свете высокого Euribor. Однако первые застройщики арендных квартир уже вышли на рынок сдачи жилья. «В нынешних условиях строительство дома и сдача квартир в аренду – это один из альтернативных вариантов», – говорит Ребане.