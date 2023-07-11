Государственные белорусские СМИ сообщают о «боевом слаживании» наемников бывшего повара Путина и частей регулярной армии Беларуси.
Боевики Пригожина из ЧВК «Вагнер» готовят солдат армии Беларуси
На военных полигонах Беларуси завершается подготовка боевого слаживания очередной группы солдат российской армии. Впервые занятия для белорусских военных проведут наемники Евгений Пригожина, которые отказались подчиняться российскому руководству и переходить на службу по контракту с минобороны РФ.
«Полигоны Вооруженных Сил Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. Предыдущая ротация российских подразделений РГВ (региональная группировка войск из белорусских и военных солдат была создана за несколько лет до начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину - прим.ред.), которая проходила более месяца назад, успешно завершена 〈…〉 По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Беларусь», - сказано 11 июля в сообщении государственного информационного агентства «Белта».
О том, что Пригожин «уйдет в Беларусь» по итогам переговоров с Лукашенко, в Кремле заявили сразу после окончания так называемого «марша справедливости» 24 июня, когда колонны наемников ЧВК «Вагнер» не дошли до Москвы всего 200 километров. Во время марш-броска на российскую столицу вагнеровцы сбили шесть военных вертолетов и один самолет.
10 июля пресс-секретарь Путина подтвердил, что президент России, несмотря на заявления о суровом наказании для мятежников, уже спустя пять дней после начала вооруженного мятежа принял прямо в Кремле и своего бывшего повара, и три десятка его полевых командиров.
«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», - отмечал в понедельник Дмитрий Песков.
О встрече президента РФ с родственниками убитых вагнеровцами военных летчиков ничего не сообщалось.
Журналист-расследователь Сергей Канев, который занимался разоблачением бизнес-схем Евгени Пригожина еще до того, как мир узнал «поваре Путина», одного из самых ярких комбатантов российско-украинской войны, ранее в интервью Rus.Postimees допустил, что вагнеровцев могут использовать против Украины с территории Беларуси.
«Может быть. Или просто для провокаций в той части украинской границы, чтобы держать в напряжении Киев. А Киев вынужден на границе с Беларусью держать военную группировку», - сказал нам Канев.
О появлении в Беларуси новых полевых лагерей, которые могут быть связаны с ЧВК «Вагнер», CМИ сообщали со ссылкой на спутниковые снимки еще в конце июня.
3 июля Евгений Пригожин прервал молчание и заявил, что его сторонники «скоро» увидят «следующие победы на фронте».
6 июля Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет.
Уголовное дело в отношении Пригожина, которое ФСБ оперативно возбудила после начала похода вагнеровцев на Ростов-на-Дону и Москву, было закрыто уже через четыре дня. Главарю ЧВК «Вагнер» вернули 10 миллиардов рублей наличнымии и золотые слитки, которые были изъяты во время следственных мероприятий в его офисах. В особняке Пригожина в Санкт-Петербурге следователи нашли фотографии с отрубленными человеческими головами, они висят на стенах, обрамленные в золотые рамки.