Боевики Пригожина из ЧВК «Вагнер» готовят солдат армии Беларуси

«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», - отмечал в понедельник Дмитрий Песков.



О встрече президента РФ с родственниками убитых вагнеровцами военных летчиков ничего не сообщалось.

Журналист-расследователь Сергей Канев, который занимался разоблачением бизнес-схем Евгени Пригожина еще до того, как мир узнал «поваре Путина», одного из самых ярких комбатантов российско-украинской войны, ранее в интервью Rus.Postimees допустил, что вагнеровцев могут использовать против Украины с территории Беларуси.

«Может быть. Или просто для провокаций в той части украинской границы, чтобы держать в напряжении Киев. А Киев вынужден на границе с Беларусью держать военную группировку», - сказал нам Канев.

О появлении в Беларуси новых полевых лагерей, которые могут быть связаны с ЧВК «Вагнер», CМИ сообщали со ссылкой на спутниковые снимки еще в конце июня.

3 июля Евгений Пригожин прервал молчание и заявил, что его сторонники «скоро» увидят «следующие победы на фронте».

6 июля Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет.

Евгений Пригожин критикует руководство Минобороны РФ за прекращенеи поставок боеприпасов наемникам ЧВК «Вагнер», май 2023 года. Фото: telegram.org