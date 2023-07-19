СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Гражданам шести стран было отказано во въезде: отправлены обратно в Россию

Согласно сводке происшествий за прошедшие сутки Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал несколько происшествий. В Нарве пограничники не впустили в Эстонию граждан России, Молдовы, Грузии, Сербии, Беларуси и Украины, а из сельского дома в Козе украдено 130 литров средства для защиты растений.
Попытки незаконного въезда в страну
18 июля пограничники не допустили въезд в Эстонию на погранпереходе Нарва-1 четырех граждан Молдовы, трех граждан Грузии и России, одного гражданина Сербии, одного гражданина Украины и одного гражданина Беларуси.
Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Подобная ситуация произошла и на погранпереходе Лухамаа. Минувшей ночью пограничники не позволили гражданину России въехать в Эстонию на погранпереходе Лухамаа, так как у него не было соответствующих документов для въезда в страну. На него был составлен запрет на въезд и он был отправлен обратно в Россию.
Кражи
Полиция сообщает, что 18 июля была зафиксирована кража 130 литров средства для защиты растений из хозяйственной постройки, расположенной в селе Аланси, принадлежащего волости Козе. По оценкам, ущерб от данного преступления оценивается в около 10 000 евро.
В волости Алутагузе на заправке был украден забытый мобильный телефон. Ущерб от кражи составляет 1300 евро.
Полиция также сообщает, что запертый велосипед Fuji был украден с лестничной клетки дома на бульваре Каунасе в городе Тарту. Ущерб от кражи составляет 300 евро.
Насилие
18 июля в полицию поступило сообщение о том, что в волости Хальяла 36-летний мужчина ударил 23-летнего мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
За прошедшие сутки в Таллинне также произошли три случая насилия. Первый инцидент произошел на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне, где возник конфликт между пьяными мужчинами.
Второй случай насилия произошел в квартире на улице Гонсиори, в конфликте участвовали 30-летняя и 22-летняя женщины.
Третий инцидент насилия также зарегистрирован 18 июля, на этот раз в квартире на улице К. Кярбери в районе Ласнамяэ. Конфликт возник между 40-летним мужчиной и 28-летней женщиной.
Все происшествия подвергаются тщательному расследованию со стороны правоохранительных органов, чтобы установить все обстоятельства.