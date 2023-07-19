СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Гражданам шести стран было отказано во въезде: отправлены обратно в Россию

Попытки незаконного въезда в страну

18 июля пограничники не допустили въезд в Эстонию на погранпереходе Нарва-1 четырех граждан Молдовы, трех граждан Грузии и России, одного гражданина Сербии, одного гражданина Украины и одного гражданина Беларуси.

Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

Подобная ситуация произошла и на погранпереходе Лухамаа. Минувшей ночью пограничники не позволили гражданину России въехать в Эстонию на погранпереходе Лухамаа, так как у него не было соответствующих документов для въезда в страну. На него был составлен запрет на въезд и он был отправлен обратно в Россию.

Кражи

Полиция сообщает, что 18 июля была зафиксирована кража 130 литров средства для защиты растений из хозяйственной постройки, расположенной в селе Аланси, принадлежащего волости Козе. По оценкам, ущерб от данного преступления оценивается в около 10 000 евро.

В волости Алутагузе на заправке был украден забытый мобильный телефон. Ущерб от кражи составляет 1300 евро.