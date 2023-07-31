МНЕНИЕ ⟩ Россия сочиняет фейковые новости об успешной работе своих систем ПВО

Власти РФ сообщили вчера, что на территории Крыма было уничтожено 25 украинских беспилотников, при этом в соцсетях не было никаких сообщений о взрывах. Это пример прямого распространения фейковых новостей официальными российскими каналами. Можно с уверенностью сказать, что эти фейки наспех подготовило Минобороны РФ, чтобы отодвинуть на второй план новости об ударах беспилотников по Москве, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В течение последних нескольких недель в связи со многими событиями возникал повод поговорить об операциях информационного влияния. Институт изучения войны (ISW) рассмотрел на примере одного случая, как Россия пытается преувеличить в СМИ масштаб наступательных действий своих войск, особенно на северном участке фронта, чтобы создать впечатление, что наступление Украине завязло и российские силы сами снова начали продвигаться.
С начала июля Владимир Путин взял на себе ведение таких подсчетов, согласно которым Украина израсходовала свои стратегические резервы в ходе наступления и несет чрезвычайно большие потери. Путин перечисляет потери Украины, называя конкретные подразделения, и пытается убедить, что российские войска возобновили наступление. Чтобы подкрепить и углубить этот нарратив, Россия собирается устроить в Москве (и, возможно, где-то еще) выставку военной техники, поставляемой западными странами и уничтоженной в ходе боевых действий.
Путин выставляет себя непосредственным руководителем операции
Путин очень конкретно взял на себе личную инициативу и позиционирует себя стратегическим руководителем всей операции. Это очень большое изменение по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, когда он пытался брать на себя роль стороннего наблюдателя, создавая впечатление, что как будто и нет четкого лидера и лица, руководящего всей военной операцией в Украине. Такую смену ролей, безусловно, можно считать одним из результатов вагнеровского бунта. Президент России пытается восстановить свой имидж и репутацию лидера, контролирующего всю страну и управляющего ею, а также имидж сильного военачальника.
Репутации российских вооруженных сил, безусловно, был нанесен ущерб внутри страны, когда по инфоканалам ЧВК «Вагнер» и других так называемых патриотов стала распространяться резкая критика в адрес руководства российских вооруженных сил, касавшаяся результатов боевых действий. Этот поток информации, безусловно, усугубил падение боевого духа и ослабление желания сражаться в рядах армии, а также затруднил набор резервистов. Кроме того, в течение всей весны Украине удавалось закреплять в информационном поле понимание того, что украинское наступление в любом случае будет разрушительным для российской армии.
Путин сейчас пытается разрушить эти нарративы, чтобы остановить упадок как армии, так и российской политической системы. Рекомендуется снова проявлять инициативу. Информационная политика Украины предоставляет для этого определенные возможности. Как известно, Украина не публикует точных сведений о передвижении войск на фронте в целях обеспечения безопасности своих сил, и обычно сообщает о происходящих событиях с задержкой в несколько дней.
Это, в свою очередь, дает России возможность становиться активнее в информационных кампаниях.
Действительно, в последние недели российские «военные блогеры» явно попали под более жесткий контроль кремлевской администрации. В большинстве случаев происходящее на фронте несколько искажается в благоприятную для России сторону, а потери противника преувеличиваются. В последние месяцы достаточно часто говорится о локальных наступательных попытках украинских сил, которые были успешно отражены. Есть основания сомневаться, что таких боестолкновений в действительно было много. Или же, возможно, это были малоинтенсивные так называемые «разведывательные бои».
К этому же набору инфоопераций можно отнести и сообщения российской стороны об успешных результатах работы ее ПВО по сбиванию украинских беспилотников и ракет. Почему-то большинство этих успехов достигается на территории Крыма. Вчера утром Министерство обороны России сообщило, что в Крыму уничтожено 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать критически важные объекты. Сообщается, что 16 из них были сбиты средствами ПВО, а 9 - средствами радиоэлектронного подавления.
При этом в соцсетях нет сообщений о взрывах в этом районе, которые появляются всегда, когда происходят реальные обстрелы. Это пример прямого распространения фейковых новостей официальными российскими каналами. Можно с уверенностью сказать, что эти фейковые сообщения наспех подготовило Минобороны РФ, чтобы отодвинуть на второй план новости об ударах беспилотников по Москве, совершенные в тот же день, и убедить россиян в том, что российская ПВО в основном находится в хорошем состоянии.
Большой саммит в Саудовской Аравии
В последние дни в СМИ разных стран появилась информация о том, что в начале августа в Саудовской Аравии будет организована конференция, на которой будут обсуждаться мирные предложения, подготовленные Украиной. На конференцию будут приглашены 30 стран. Помимо непосредственных сторонников Украины, реальной целевой группой, по-видимому, являются третьи крупные и влиятельные страны, которые ранее были в более тесных отношениях с Россией и заявляли о своей нейтральной позиции в отношении войны в Украине.
Фактическое содержание и предполагамые последствия этой конференции пока не ясны. Пока только подчеркивается, что Россия не будет в ней участвовать. Это тоже вполне логично и автоматически не означает того, что позиции России не влияют на позиции так называемых нейтральных стран. Для Украины же в первую очередь важно, что восстановление ее территориальной целостности признается самоочевидным принципом, который не должен быть предметом переговоров. Такая встреча могла бы оказать важное влияние на продвижение к прекращению войны.