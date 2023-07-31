МНЕНИЕ ⟩ Россия сочиняет фейковые новости об успешной работе своих систем ПВО

К этому же набору инфоопераций можно отнести и сообщения российской стороны об успешных результатах работы ее ПВО по сбиванию украинских беспилотников и ракет. Почему-то большинство этих успехов достигается на территории Крыма. Вчера утром Министерство обороны России сообщило, что в Крыму уничтожено 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать критически важные объекты. Сообщается, что 16 из них были сбиты средствами ПВО, а 9 - средствами радиоэлектронного подавления.

При этом в соцсетях нет сообщений о взрывах в этом районе, которые появляются всегда, когда происходят реальные обстрелы. Это пример прямого распространения фейковых новостей официальными российскими каналами. Можно с уверенностью сказать, что эти фейковые сообщения наспех подготовило Минобороны РФ, чтобы отодвинуть на второй план новости об ударах беспилотников по Москве, совершенные в тот же день, и убедить россиян в том, что российская ПВО в основном находится в хорошем состоянии.

Большой саммит в Саудовской Аравии

В последние дни в СМИ разных стран появилась информация о том, что в начале августа в Саудовской Аравии будет организована конференция, на которой будут обсуждаться мирные предложения, подготовленные Украиной. На конференцию будут приглашены 30 стран. Помимо непосредственных сторонников Украины, реальной целевой группой, по-видимому, являются третьи крупные и влиятельные страны, которые ранее были в более тесных отношениях с Россией и заявляли о своей нейтральной позиции в отношении войны в Украине.