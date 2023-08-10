Иностранные туристы стали тратить больше денег в Эстонии

Количество поездок иностранных туристов в Эстонию увеличилось на 19 процентов и превысило 1,1 миллиона, сообщил центральный банк. В то же время жители Эстонии совершили 820 000 поездок за границу, что на 16 процентов больше, чем год назад, и потратили на 46 миллионов евро больше. Всего за границей было потрачено 290 миллионов евро.

Три четверти поездок были совершены в страны Евросоюза, и количество поездок туда увеличилось на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Финляндию посещали чаще всего - 133 000 раз, а Латвию - 112 000 раз, что на 12 процентов больше, чем во втором квартале 2022 года. Из стран, не входящих в Европейский союз, Турция была самой посещаемой - 42 000 раз. По сравнению с тем же периодом 2019 года количество поездок в Турцию увеличилось на 60 процентов.

Жители Эстонии совершили на 16 процентов больше многодневных путешествий, но средняя продолжительность одной поездки сократилась до 3,3 суток. Количество однодневных поездок увеличилось за год на 12 процентов и составило 16 процентов от общего числа поездок.

Больше всего туристов было из Финляндии

83 процента туристов приехали в Эстонию из стран Европейского союза, и их число за год увеличилось на 22 процента. Наибольшее количество иностранных посетителей - 500 000 человек - было из Финляндии. Количество финских туристов за год увеличилось на треть. Количество посетителей из Латвии за год увеличилось на десятую часть.