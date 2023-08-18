Эксперт назвал плюсы и минусы досрочного погашения жилищного кредита

Во-вторых, перед досрочным погашением ипотеки следует пересмотреть другие финансовые обязательства. Например, имеет смысл отдать предпочтение более мелким кредитам или взносам с более высокой процентной ставкой. Однако если у Вас нет других обязательств и Вы уже отложили рекомендуемый запас сбережений не менее чем на три месяца, то следует подумать, не окажется ли досрочное погашение ипотеки более выгодным, чем инвестирование той же суммы денег.

Если инвестирование принесет более высокую доходность, то имеет смысл выбрать его, если же нет, то целесообразнее полностью или частично погасить ипотечный кредит. В то же время следует помнить, что инвестирование сопряжено с риском потери вложенных средств. Также стоит обратить внимание на предлагаемые варианты сбережений, поскольку рост процентных ставок означает, что сбережения снова стали хорошим способом накопления.

Как происходит досрочное погашение?