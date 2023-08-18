Эксперт назвал плюсы и минусы досрочного погашения жилищного кредита

В свете роста процентных ставок многие владельцы жилья наверняка задумываются о том, не стоит ли использовать свои сбережения для досрочного погашения ипотеки. Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма поделилась рекомендациями, что следует учесть, прежде чем решиться на такой шаг.
В прежние времена порой говорили, что долг – это нечто чужое, но можно ли так сказать о жилищном кредите? Сегодня, в свете роста процентных ставок, многие владельцы жилья наверняка задумываются о том, не стоит ли использовать свои сбережения для досрочного погашения ипотеки. Давайте обсудим, что следует учесть, прежде чем решиться на такой шаг.
В целом, уже давно считается, что ипотека – это дешево, и сегодняшние ежемесячные выплаты через несколько лет с учетом срока договора и инфляции будут выглядеть гораздо менее обременительными. Однако повышение процентных ставок в этом году может заставить людей усомниться в этом утверждении. Конечно, средняя шестимесячная процентная ставка Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов, не будет оставаться высокой вечно, но досрочное погашение всегда остается для клиентов возможным решением.
Можно ли использовать свободные деньги на что-то другое?
Первое, о чем следует подумать при появлении свободных денег, – это о буфере сбережений и сопутствующем ему чувстве уверенности. Согласно индексу финансового здоровья Swedbank, положение жителей Эстонии напряженное. В основном это связано с низким уровнем сбережений, отсутствием страховочного резерва и чувством неуверенности при выходе на пенсию. Только 29% населения имеют сберегательный счет, на котором хранится не менее трехмесячного дохода семьи. Поэтому, когда появляются свободные деньги, в первую очередь следует подумать о том, можно ли их отложить на чёрный день.
Во-вторых, перед досрочным погашением ипотеки следует пересмотреть другие финансовые обязательства. Например, имеет смысл отдать предпочтение более мелким кредитам или взносам с более высокой процентной ставкой. Однако если у Вас нет других обязательств и Вы уже отложили рекомендуемый запас сбережений не менее чем на три месяца, то следует подумать, не окажется ли досрочное погашение ипотеки более выгодным, чем инвестирование той же суммы денег.
Если инвестирование принесет более высокую доходность, то имеет смысл выбрать его, если же нет, то целесообразнее полностью или частично погасить ипотечный кредит. В то же время следует помнить, что инвестирование сопряжено с риском потери вложенных средств. Также стоит обратить внимание на предлагаемые варианты сбережений, поскольку рост процентных ставок означает, что сбережения снова стали хорошим способом накопления.
Как происходит досрочное погашение?
Наиболее удобный способ погашения ипотечного кредита – через интернет-банк. Это можно сделать как полностью, так и частично. Поскольку, например, в Swedbank нет минимального лимита погашения, а погашение через интернет не составляет труда, этот вариант становится всё более популярным. Средняя сумма погашения составляет 2500 евро, и в среднем каждый месяц производится 800 частичных погашений, а в некоторых случаях – несколько раз в месяц. Около 180 клиентов ежемесячно погашают весь остаток задолженности по ипотечному кредиту через интернет-банк, причем это можно сделать, когда у клиента есть деньги на счёте. Полное погашение остатка задолженности, как правило, связано с продажей недвижимости, и две трети погашений происходят после продажи, при содействии специалиста банка.
При погашении кредита через интернет-банк взимается комиссия за обслуживание, составляющая месячный процент от суммы погашения. Погашать через интернет-банк можно только ипотечный кредит с обычным графиком аннуитета, так называемый кредит с плавающей ставкой. Если погашение производится на основании заявления в банк, то плата за досрочное погашение составляет три месячных процента от суммы погашения, если банк не был уведомлен об этом за три месяца. Если банк был извещён за три месяца о желаемом действии, комиссия не взимается.
Какова выгода от досрочного погашения?
Выгода при досрочном погашении зависит от размера погашения, суммы задолженности и срока действия договора. Рассмотрим пример ипотечного кредита в размере 100 000 евро на 25 лет, исходя из текущей средней процентной ставки 5,5%. В этом случае ежемесячный платёж по кредиту составляет 614,09 евро, а общая стоимость процентов – 84 226,25 евро. Приведенный здесь расчет и другие расчеты в этой статье являются приблизительными.
Предположим, что у клиента есть возможность погасить кредит на сумму 3000 евро. В этом случае ежемесячный платеж по кредиту уменьшается на 18,43 евро, т. е. – общей сложности на 595,66 евро. Однако общая сумма процентных расходов уменьшится на 2526,79 евро и составит 81 699,46 евро. Таким образом, хотя ежемесячная выгода может показаться небольшой, в течение длительного срока кредитования она составит более значительную сумму.
Для тех, у кого есть кредит, сумму погашения, комиссию за погашение и график погашения кредита после внесения изменений можно рассчитать в интернет-банке до внесения изменений.
Подводя итог, следует задуматься о досрочном погашении ипотечного кредита, тщательно проанализировать своё финансовое положение и другие финансовые обязательства, а затем принять решение. Следует также иметь в виду, что если текущие процентные ставки не будут оставаться вечными, то низких ставок Euribor, которые мы наблюдали в предыдущие годы, может не быть еще некоторое время. В настоящее время погашение кредита максимально упрощено для клиента: кредитные калькуляторы позволяют рассчитать будущие платежи по кредиту с учётом выплат и процентов, а погашение кредита можно осуществлять в удобном режиме онлайн.
После погашения кредита стоит помнить, что всегда есть возможность обратиться за новым кредитом. Но при этом будут действовать новые кредиты и новые условия.