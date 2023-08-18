Компания из четырех мужчин: воры орудовали прямо средь бела дня

Вчера в деревне Кёйзи в волости Ярва произошел неприятный инцидент, когда среди бела дня люди обнаружили на своем участке воров.
Местная жительница Элийна Таммехойд предупредила жителей района Коэру, что ее сосед в 12 часов дня наткнулся на воров, которые топором пытались вскрыть дверь гаража.
Позже выяснилось, что люди с недобрыми намерениями ранее были в бывшем здании дорожного управления.
Таммехойд отметила, что когда их заметили, преступники сбежали в сторону Сильмси, возможно, где-то там у них стояла машина. Всего их было четверо: один на велосипеде и трое пришли пешком. Все были взрослыми мужчинами, а не мальчишками.
Инцидент побудил Таммехойда предупредить людей, чтобы они следили за своей собственностью и сообщали в полицию о любых подозрительных людях и действиях. Вчера претендовавших на чужое имущество преследовать не стали, и вызванной позже полиции ничего не оставалось, как зарегистрировать этот случай.