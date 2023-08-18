Компания из четырех мужчин: воры орудовали прямо средь бела дня

Местная жительница Элийна Таммехойд предупредила жителей района Коэру, что ее сосед в 12 часов дня наткнулся на воров, которые топором пытались вскрыть дверь гаража.

Позже выяснилось, что люди с недобрыми намерениями ранее были в бывшем здании дорожного управления.

Таммехойд отметила, что когда их заметили, преступники сбежали в сторону Сильмси, возможно, где-то там у них стояла машина. Всего их было четверо: один на велосипеде и трое пришли пешком. Все были взрослыми мужчинами, а не мальчишками.