Пресс-конференция ⟩ Лаури Ляэнеметс: несправедливо, если в будущем премьер-министр будет получать такую же зарплату, как Калле Грюнталь

Министр финансов Лаури Ляэнеметс сказал, что все лето они активно занимались поисками возможностей для экономии. По его словам, к настоящему времени договорились лишь о сокращениях семейных пособий. «Мы все сравнивали. Но я могу вас заверить, и я об этом говорил спасателям, что правительство не обсуждало снижение зарплат. Министр финансов тоже не обсуждал. На страницах СМИ это выглядело как некое разногласие. Предложения, которые выдвинул господин Ляэнеметс, насколько я знаю, не призывают никого закрывать или сокращать бюджет. Это гораздо более разумные предложения», - отметил он.

Вырклаэв также затронул тему закрытия погранпункта Койдула. По его мнению, можно лишь сохранить возможность для движения пешеходов.

После выступления министров последовали вопросы от журналистов. У Каи Каллас поинтересовались, согласится ли она на то, чтобы заседание комиссии, куда ее пригласили, будет открытым. Премьер ответила утвердительно. «Мне нечего скрывать», - сказала она.

«Сокращение зарплаты высших государственных служащих. В марте я спрашивал вас здесь о вашем мнении, и вы сказали, что измените систему. Изменили ли вы свое мнение, или это сольное выступление министра Вырклаэва?» – поинтересовался журналист у Каллас.