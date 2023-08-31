В сегодняшней правительственной пресс-конференции принимают участие премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («ЭЭсти 200»).
Пресс-конференция ⟩ Лаури Ляэнеметс: несправедливо, если в будущем премьер-министр будет получать такую же зарплату, как Калле Грюнталь
Премьер-министр Кая Каллас начала пресс-конференцию с напоминания о том, что с 2016 года страна живет не по средствам. «Именно поэтому мы приводим ее в порядок. Мы провели первое заседание во вторник и продолжили его сегодня утром. К сожалению, нам не удается достичь баланса между расходами и доходами, но мы прилагаем усилия, чтобы двигаться в этом направлении», - заявила она.
«Есть и хорошие новости на экономическом фронте: в частности, инфляция потребительских цен в августе составила всего 4,3%. Это лучший результат за последние два года. Данные по ЕС будут опубликованы как раз во время проведения пресс-конференции. Немалую роль сыграло существенное снижение цен на электроэнергию. Биржевая цена снизилась на целых 74%», - сказала она.
«На следующей неделе в Таллинне пройдут два очень важных международных мероприятия. Во-первых, 5 сентября - Таллиннский цифровой саммит. Он будет посвящен тому, как технологии могут поддержать демократию, – сказала Каллас. – После этого в Таллинне пройдет встреча Партнерства «Открытое правительство». На нем мы примем более 2000 гостей со всего мира».
Кая Каллас также не обошла стороной тему отказа от участия в заседании спецкомиссии Рийгикогу.
«Бюджетная комиссия не имеет компетенции отдавать какие-либо распоряжения по этому вопросу. Как сказала Лия Хенни в интервью газете Postimees, у каждой комиссии своя компетенция. Достаточно много министров не явились на заседание. Рекордсменом по этому показателю является Мартин Хельме. Хотя я согласна с тем, что в то время пресса не придала этому большого значения, у меня более высокие стандарты», - заявила она.
По ее словам, просто необходимо подобрать подходящее всем время. «Я сама связалась с Мартом Хельме и предложила удобное для меня время, чтобы принять участие в заседании комиссии, и сегодня мы обо всем договорились», - сказала премьер.
Следующим взял слово министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
«Коротко о ситуации на границе. Недавний инцидент в Пскове, где были уничтожены самолеты на аэродроме. Многие российские пропагандисты воспользовались использованием российской пропаганды в своих целях. Цель таких сообщений - поддержать созданный ими нарратив о том, что страны Балтии хотят напасть на Россию военным путем. На мой взгляд, к российским пропагандистам не стоит прислушиваться. Также нет смысла распространять и делиться этой информацией. Мы будем продолжать внимательно следить за тем, что происходит на эстонской границе и за ее пределами», - сказал он.
«Что касается обнаружения беспилотников, то у эстонской границы дроны летают. Они также используются, например, для контрабанды, - сказал Ляэнеметс. – В связи с войной на Украине эта активность и внимание к эстонской границе возросли. Мы работаем над возможностями обнаружения и распознавания беспилотников. Со временем беспилотники будут развиваться, и в будущем амбиции должны быть повышены».
Ляэнеметс: «В настоящее время мы не приняли решения по пограничному переходу Койдула. Моя позиция заключается в том, что мы не можем закрыть его полностью». Глава МВД также затронул тему повышения зарплаты спасателям. По его словам, урезания не сулят ничего хорошего, а обещанное в следующем году повышение зарплат по-прежнему под вопросом.
Министр финансов Лаури Ляэнеметс сказал, что все лето они активно занимались поисками возможностей для экономии. По его словам, к настоящему времени договорились лишь о сокращениях семейных пособий. «Мы все сравнивали. Но я могу вас заверить, и я об этом говорил спасателям, что правительство не обсуждало снижение зарплат. Министр финансов тоже не обсуждал. На страницах СМИ это выглядело как некое разногласие. Предложения, которые выдвинул господин Ляэнеметс, насколько я знаю, не призывают никого закрывать или сокращать бюджет. Это гораздо более разумные предложения», - отметил он.
Вырклаэв также затронул тему закрытия погранпункта Койдула. По его мнению, можно лишь сохранить возможность для движения пешеходов.
После выступления министров последовали вопросы от журналистов. У Каи Каллас поинтересовались, согласится ли она на то, чтобы заседание комиссии, куда ее пригласили, будет открытым. Премьер ответила утвердительно. «Мне нечего скрывать», - сказала она.
«Сокращение зарплаты высших государственных служащих. В марте я спрашивал вас здесь о вашем мнении, и вы сказали, что измените систему. Изменили ли вы свое мнение, или это сольное выступление министра Вырклаэва?» – поинтересовался журналист у Каллас.
«Безусловно, при формировании бюджета всегда встает вопрос о заработной плате. Я поддерживал и буду поддерживать идею о том, что она должна быть привязана к какому-то показателю. В данном случае это предложение поступило от министра финансов. У нас нет договоренности по этому вопросу. Со своей стороны, я считаю, что предложение министра финансов разумно. Оно не отменяет повышения, но уменьшает процент повышения», – сказала Каллас, а также добавила, что изменить зарплаты парламентариев можно только для следующего созыва Рийгикогу.
Ляэнеметс: «Логика и подход правильные. Но по существу я не согласен. Я не считаю правильным, что в будущем премьер-министр будет получать такую же зарплату, как Калле Грюнталь. Это ни в коем случае не пример для подражания».
«Хорошо, когда государство сохраняет хоть какую-то логику. Что касается замораживания зарплат бюджетников на четыре года, то здесь наши точки зрения с Мартом Вырклаэвом расходятся», - сказал Ляэнеметс.
Тийт Рийсало: «Идея «Ээсти 200» по-прежнему заключается в том, чтобы принимать разумные решения. Речь идет не только о премьер-министре и министрах. Мы должны хорошо платить топ-менеджерам. Если в частном секторе повышение зарплаты произошло в 2021 году, то мы догнали его в 2023 году. Мы не сильно отличаемся от частного сектора».
Вырклаэв также подтвердил, что в правительстве не обсуждался вопрос о снижении зарплаты сотрудникам органов внутренней безопасности, этого не требовал министр финансов и также не рассматривался вопрос о закрытии структур Спасательного департамента. «В этом отношении, на мой взгляд, у нас нет никаких разногласий. И те предложения, которые выдвинул Лаури [Ляэнеметс, министр внутренних дел - ред.], насколько я знаю, не предполагают сокращения чьего-либо фонда зарплаты или чего-то подобного, не предполагают ликвидации спасательных команд. Это гораздо более разумные предложения», - сказал он.
Вырклаэв также отметил, что на заседании кабинета министров в четверг были утверждены так называемый нулевой бюджет и план действий по пересмотру бюджета. «План состоит в том, чтобы продолжать рассматривать все сферы деятельности правительства, дойти до каждого уровня услуг и посмотреть, что имеет смысл, что не имеет смысла, можно ли что-то сделать более эффективным, более качественным. Это будет нелегко, но это необходимо, и мы надеемся сэкономить в каждой области в течение следующих четырех лет», - сказал министр финансов.
На вопрос о том, когда решится судьба автоналога, Вырклаэв сказал, что законопроект должен попасть на рассмотрение в Рийгикогу, после чего предстоит серьезная дискуссия. «Мы должны были получить отзывы до 18 августа. Отзывов было много. Мы их рассматриваем, встречаемся с партиями. Работа продолжается. Цель – отправить законопроект на согласование в сентябре. А затем вместе с бюджетом – в парламент», - подытожил министр финансов.