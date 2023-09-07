Половина нарвских учителей окажутся под угрозой увольнения

Со следующего учебного года учитель обязан знать язык на уровень B2. Но уже сейчас понятно, что просто уволить всех, кто не сдал на эту категорию, невозможно просто из-за масштаба проблемы: по разным оценкам, B2 нет у 150-190 учителей муниципальных школ Нарвы.

Учителям уже сообщили на педсоветах: те, кто не будет подходить под новые требования, все равно продолжат работу, но по срочным трудовым договорам, и могут быть уволены в любое время, если на замену найдется учитель с нужной категорией эстонского.