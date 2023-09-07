МНЕНИЕ ⟩ Бизнес мужа Каи Каллас вносил свой вклад в работу российской военной машины

Если поддержка российской военной машины запрещена, то необходимо, чтобы этот запрет исполнялся. Любая деловая деятельность в России или с Россией поддерживает российскую военную машину. Любой, кто хоть раз общался с политиками других стран, понимает, что именно такие прагматичные люди, как муж Каи Каллас, и являются причиной того, что российская военная машина продолжает работать.

Я уже писал ранее, что серьезным вызовом для Евросоюза и НАТО является так называемый «глобальный Юг», который не понимает необходимости санкций против России. Но мы не можем оказывать давление на другие страны, чтобы те присоединились к санкциям, если у нас самих на заднем дворе не все в порядке.

Тех предпринимателей, для которых деньги не пахнут, можно найти по всей Европе. В Эстонии мы неоднократно критиковали выгодные деловые связи некоторых немцев, австрийцев и французов с Россией. Возьмем, к примеру, третий по величине банк Австрии Raiffeisen, который три года назад подвергся критике за предоставление финансовых услуг режиму Лукашенко, а теперь изо всех сил пытается спасти свои активы в России.