Ведение бизнеса с Россией дает ей деньги для подпитки военной машины. Здесь не должно быть никаких полутонов, полагает депутат Европарламента и вице-председатель «Отечества» Рихо Террас.
Если поддержка российской военной машины запрещена, то необходимо, чтобы этот запрет исполнялся. Любая деловая деятельность в России или с Россией поддерживает российскую военную машину. Любой, кто хоть раз общался с политиками других стран, понимает, что именно такие прагматичные люди, как муж Каи Каллас, и являются причиной того, что российская военная машина продолжает работать.
Я уже писал ранее, что серьезным вызовом для Евросоюза и НАТО является так называемый «глобальный Юг», который не понимает необходимости санкций против России. Но мы не можем оказывать давление на другие страны, чтобы те присоединились к санкциям, если у нас самих на заднем дворе не все в порядке.
Тех предпринимателей, для которых деньги не пахнут, можно найти по всей Европе. В Эстонии мы неоднократно критиковали выгодные деловые связи некоторых немцев, австрийцев и французов с Россией. Возьмем, к примеру, третий по величине банк Австрии Raiffeisen, который три года назад подвергся критике за предоставление финансовых услуг режиму Лукашенко, а теперь изо всех сил пытается спасти свои активы в России.
Очевидно, что такие прагматики есть и в Эстонии, о чем свидетельствует скандал вокруг премьер-министра. Эти компании, как правило, становятся заложниками собственной жадности. При этом в совсем недалеком прошлом бывший премьер-министр все ходил как заведенный и повторял как мантру, что поддержание деловых связей с Россией жизненно важно для Эстонии. Ну, еще раз, говорится же, что деньги не пахнут.
С момента введения первых санкций одной из самых больших проблем была их реализация. Россия изобретательна и способна изыскивать возможности получать различные товары для производства беспилотников и ракет, чтобы убивать украинских мирных жителей и мешать контрнаступлению украинских военных. Однако режиму Путина еще проще использовать налоговые поступления, полученные от торговли с другими странами, для финансирования своей военной машины.
Спустя полтора года после начала войны Украина так и не добилась долгожданного прорыва. Вести с фронта могут показаться позитивными, если почитать новостные ленты, но взгляд на карту военных действий должен заставить нас почувствовать связь с романом Ремарка «На западном фронте без перемен». Украинское контрнаступление идет медленно, но это не вина украинцев. Скорее это нам следует посмотреть в зеркало, потому что администрация США занята собой и не хочет прилагать больше усилий, чтобы помочь Украине положить конец этой войне. Несколько десятков миллиардов долларов помощи - это далеко не то, что необходимо для победы Украины в войне.
Пассивность США также дает и европейским странам поводы для уменьшения военной и экономической поддержки. Эта медленная и недостаточная поддержка не позволяет добиться реальных перемен на фронте.
Кроме того, предпринимаются попытки спеленать Украину по рукам и ногам, примером чего является стремление правительства Германии закодировать ракеты большой дальности таким образом, чтобы их нельзя было использовать для нападения на российскую территорию. Это показывает отсутствие доверия к украинцам и затягивает войну.
Президент Украины Владимир Зеленский понял необходимость завоевания доверия Запада. В ситуации, когда Украина находится в состоянии войны, он пытается провести реформы в стране и освободить ее от коррупции. Эту волю он проявляет и за счет своего ближайшего окружения.
Последние шаги, например, увольнение министра обороны Алексея Резникова и арест олигарха Игоря Коломойского, являются частью более широкой антикоррупционной кампании, которую западные партнеры постоянно требуют от Украины. Подобными шагами Зеленский пытается устранить предлоги, которые мешают большей поддержке Украины.
Удалось бы более крупным странам осуществить подобные изменения в условиях войны? Возможно, что нет. Однако Зеленский делает это из практической необходимости. Каждый день затягивания войны дает российским войскам возможность построить дополнительные траншеи, линии обороны, и заминировать территорию площадью почти в 30 000 км². Украина сражается и со временем, и оттого двойные стандарты многих западных политиков и бизнесменов тем более неприемлемы.
Что касается военной стороны, то очевидно, что нам необходимо увеличить поддержку Украины. Украинцам нужны истребители, беспилотники, ракеты дальнего действия и артиллерия. Во время войны нельзя отдыхать, но выглядит курьезом, что контактная группа «Рамштайн» по координации оборонной помощи Украине не проводила ни в прошлом, ни в этом году своих заседаний в августе, который, как хорошо известно, является традиционным месяцем отпусков в Европе. В остальном же встречи проходили ежемесячно, не считая декабря 2022 года.
Таким образом, сейчас сгибать колени и делать вдох нецелесообразно. Однако если говорить об экономической стороне дела, то необходимо понимать, что в отношении России необходимо ввести полное эмбарго.
Иногда мир и впрямь становится черно-белым. Хватит полутонов и двойных стандартов.
Мы не должны поддерживать российскую военную машину. Пусть этот простой принцип будет применим как к премьер-министру Эстонии, так и к западным предпринимателям.