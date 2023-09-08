Финляндия прекращает давать ВНЖ гражданам третьих стран, бежавшим из Украины

Финляндия больше не предоставляет статус временной защиты и ВНЖ гражданам третьих стран, бежавшим из Украины, если они не получили во время своего нахождения в Украине международной защиты или постоянного вида на жительство, пишет YLE.
После нападения России на Украину Финляндия приняла решение предоставлять защиту в том числе таким лицам.
Госсовет вынес это решение в ходе последнего собрания.
Принятое в четверг постановление не повлияет на уже принятые решения о предоставлении статуса временной защиты или выдаче ВНЖ.
Одобренные ранее ВНЖ действительны до марта 2024 года.