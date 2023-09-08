Пт, 8.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Финляндия прекращает давать ВНЖ гражданам третьих стран, бежавшим из Украины

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Флаг Финляндии. Фото иллюстративное.
Флаг Финляндии. Фото иллюстративное. Фото: Ints Kalnins

Финляндия больше не предоставляет статус временной защиты и ВНЖ гражданам третьих стран, бежавшим из Украины, если они не получили во время своего нахождения в Украине международной защиты или постоянного вида на жительство, пишет YLE.

После нападения России на Украину Финляндия приняла решение предоставлять защиту в том числе таким лицам.

Госсовет вынес это решение в ходе последнего собрания.

Принятое в четверг постановление не повлияет на уже принятые решения о предоставлении статуса временной защиты или выдаче ВНЖ.

Одобренные ранее ВНЖ действительны до марта 2024 года.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх