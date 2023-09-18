В Eesti Energia рассказали, что будет с ценами на электричество осенью и зимой

В августе средняя цена электричества на бирже Nord Pool составила 11,33 цента за киловатт-час, а за первые две недели сентября - 14,76 цента. В августе прошлого года электричество стоило 43,43 цента, а в сентябре - 27,43 цента за киловатт-час.

«Тем не менее, рост потребления в начале отопительного сезона и уменьшение выработки солнечной энергии осенью может привести к определенному росту цен по сравнению с низким уровнем лета и конца весны», - сказал Каспаров.