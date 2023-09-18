В Eesti Energia рассказали, что будет с ценами на электричество осенью и зимой

По словам менеджера по энергетическим продуктам Eesti Energia Армена Каспарова, судя по фьючерсным ценам на электроэнергию, биржевая стоимость электричества этой осенью и зимой будет наполовину ниже, чем в прошлогодний сезон, пишет Rus.ERR.
В августе средняя цена электричества на бирже Nord Pool составила 11,33 цента за киловатт-час, а за первые две недели сентября - 14,76 цента. В августе прошлого года электричество стоило 43,43 цента, а в сентябре - 27,43 цента за киловатт-час.
«Тем не менее, рост потребления в начале отопительного сезона и уменьшение выработки солнечной энергии осенью может привести к определенному росту цен по сравнению с низким уровнем лета и конца весны», - сказал Каспаров.
Если производство возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря не изменится и не будет существенных сбоев в межгосударственных соединениях, то резких скачков цен на электроэнергию не предвидится.