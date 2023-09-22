Задержанных в Валга иммигрантов отправили обратно в Латвию

«С задержанными иностранцами провели процессуальные действия, после чего людей, незаконно находившихся в Эстонии, поместили в центр задержания. 21 сентября 21 иностранца доставили на эстонско-латвийскую границу, где они, на основании соглашения между странами, были переданы латвийским коллегам», – рассказал Тауно Таммик из Лыунаской префектуры.

Задержанные в Валга иностранцы были родом из Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Камеруна и Мали. В Эстонию они прибыли из Латвии, где находились некоторое время и обратились за международной защитой.