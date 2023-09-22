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Задержанных в Валга иммигрантов отправили обратно в Латвию

rus.postimees.ee
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Латвийско-эстонская граница.
Латвийско-эстонская граница. Фото: Urmas Luik

По договоренности между странами полиция Эстонии отправила иностранцев, задержанных в Валга 17 сентября, обратно в Латвию, пишет Rus.ERR.

«С задержанными иностранцами провели процессуальные действия, после чего людей, незаконно находившихся в Эстонии, поместили в центр задержания. 21 сентября 21 иностранца доставили на эстонско-латвийскую границу, где они, на основании соглашения между странами, были переданы латвийским коллегам», – рассказал Тауно Таммик из Лыунаской префектуры.

Задержанные в Валга иностранцы были родом из Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Камеруна и Мали. В Эстонию они прибыли из Латвии, где находились некоторое время и обратились за международной защитой.

Как писал ранее Rus.Postimees, в воскресенье, 17 сентября, сотрудники полиции Эстонии в пограничном городе Валга задержала 21 иностранца, незаконно въехавшего на территорию Евросоюза.

17 сентября полицейский патруль заметил на автобусной остановке в Валга иностранцев, и в ходе проверки было установлено, что они въехали в Евросоюз нелегально. Среди них было 14 мужчин, пять женщин и двое детей.

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