В Европе могут ввести плату за использование Instagram

По планам Meta, использование Instagram без рекламы может обойтись пользователям в 14 долларов в месяц. За использование Facebook и Instagram без рекламы в компьютерных версиях пользователям, возможно, придется платить 17 евро в месяц.

Об этих планах, скорее всего, официально будет сообщено в течение ближайших недель.

Издание указывает, что Meta приняла это решение после дискуссий с регуляторами Евросоюза, которые пытались ограничить способ, как крупные технологические предприятия получают прибыль от данных, получающих от своих пользователей бесплатно.

Кроме того, Meta до конца января должна выполнить решение суда Люксембурга, предусматривающее, что Facebook «не может обосновывать» использование личных данных, чтобы показывать целевую рекламу потребителям.

По словам источника FT, согласно планам, которые были обсуждены с регулирующими учреждениями в Брюсселе и Ирландии, Meta предложит бесплатную версию Instagram и Facebook тем, кто готов платить. Те, кто платить не захотят, и в дальнейшем смогут использовать бесплатную версию, однако в ней будет показываться реклама на основе личных данных пользователя.

Кроме того, ЕС принял ряд решений, ограничивающих способ, как крупные технологически компании обрабатывают данные. В марте вступил в силу закон о цифровом рынке, обязывающий предприятия делиться данными с конкурентами, чтобы способствовать честной конкуренции.

Закон об управлении данными призван облегчить обмен данными между компаниями и отраслями, даже если они не ориентированы на крупные онлайн-платформы.

Доходы Meta во втором квартале составили 32 миллиарда евро, из которых 31,5 миллиарда были от рекламы. 7,2 миллиарда долларов было собрано на европейском рынке.