Финская пресса критикует финское правительство: России послан ободряющий сигнал

Helsingin Sanomat отмечает, что Тимо Килпеляйнен, главный инспектор Центральной криминальной полиции Финляндии, заявил на пресс-конференции, что расследование повреждения газопровода указывает на умышленное действие. По его словам, причинение такого ущерба требует особых навыков и оборудования. Повреждение зафиксировано в том месте, где Финский залив является наиболее глубоким. Места нанесения ущерба газопроводу, вероятно, расположены на глубине 50-100 метров. Это также говорит о том, что повреждение газовой трубы требовало особых навыков.