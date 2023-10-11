Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Финская пресса критикует финское правительство: России послан ободряющий сигнал

Postimees
Facebook
Comments
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Финская газета Helsingin Sanomat пишет, что финское правительство в своих публичных заявлениях не решается прямо связать повреждение газопровода Balticconnector с Россией.

Helsingin Sanomat отмечает, что Тимо Килпеляйнен, главный инспектор Центральной криминальной полиции Финляндии, заявил на пресс-конференции, что расследование повреждения газопровода указывает на умышленное действие. По его словам, причинение такого ущерба требует особых навыков и оборудования. Повреждение зафиксировано в том месте, где Финский залив является наиболее глубоким. Места нанесения ущерба газопроводу, вероятно, расположены на глубине 50-100 метров. Это также говорит о том, что повреждение газовой трубы требовало особых навыков.

На пресс-конференции также было заявлено, что газопровод не был взорван. По крайней мере, на начальном этапе расследования никаких признаков или свидетельств в пользу версии взрыва нет. Не исключено, что то же самое подтвердят и видеокадры с камер.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх