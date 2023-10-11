The New York Times: данные разведки показали, что иранские лидеры были удивлены атакой ХАМАС на Израиль

Собеседники NYT не называют имен ключевых иранских лидеров, но уточняют, что это люди, которые обычно осведомлены об операциях с участием сил «Кудс», военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

О том, что офицеры КСИР с августа работали с боевиками ХАМАС над планированием воздушных, наземных и морских вторжений, а лидеры Ирана дали палестинским боевикам «зеленый свет», сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАС и ливанской «Хезболла».

По словам собеседников NYT, 10 октября, высокопоставленный представитель разведки сообщил членам Конгресса, что собранные данные противоречат утверждениям о том, что Иран помог спланировать нападение ХАМАС.

Источники газеты говорят, что США регулярно отслеживают встречи между лидерами сил «Кудс» и их союзниками, включая ХАМАС, но никаких доказательств того, что на этих встречах обсуждалось нападение на Израиль, у разведки нет. Однако они не исключают, что могли быть и другие секретные встречи, о которых разведке ничего не известно.