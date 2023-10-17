На вторичном рынке недвижимости возникло оживление, но могут появиться дополнительные расходы

«Поскольку вторичная недвижимость часто нуждается в реновации или косметическом ремонте, все больше людей спрашивают у банка, можно ли включить необходимую для этого сумму в кредит на покупку жилья», - говорит Ребане. В последнее время довольно часто покупатели жилья приобретают его в собственность, а затем начинают накапливать необходимый запас средств для последующего ремонта.

Однако если новое жилье остро нуждается в немедленном ремонте, существует несколько способов его финансирования, говорит эксперт. «Если вы накопили первоначальный взнос, превышающий 15% от стоимости покупки, стоит подумать о том, можно ли уменьшить эту сумму и направить часть денег на ремонт», – предлагает Ребане. По его словам, это имеет смысл, если у покупателя есть, скажем, 30% от стоимости недвижимости, половину из которых необходимо будет направить на капитальный ремонт.

Другой вариант, который все чаще используется, – уменьшить сумму, необходимую для первоначального взноса, с помощью гарантии KredEx. «Если человек относится к целевой группе, то гарантия KredEx позволяет снизить собственное финансирование до 10%. Таким образом, при наличии большей суммы денег оставшаяся часть может быть успешно использована для ремонта», – говорит Ребане.

Однако в некоторых ситуациях ремонтные работы могут быть включены и в жилищный кредит. Особенно это касается ситуаций, когда речь идет о капитальном ремонте. «Вам необходимо будет представить в банк смету на планируемые работы. В таких случаях также важно отметить, что покупатель должен иметь дополнительный залог, устраивающий банк», – поясняет Ребане. В данном случае под дополнительным обеспечением понимается недвижимость, расположенная в густонаселенном районе и находящаяся в хорошем состоянии.