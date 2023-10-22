НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Эстонские дети в русских школах, фиаско обвинения в деле Porto Franco, переполох в кафе Рийгикогу

Эстонских первоклассников отправят в русские школы?

В понедельник вечером вице-мэр Таллинна Андрей Канте допустил , что некоторые эстоноязычные первоклассники в следующем году могут быть отправлены в русскоязычные школы столицы, которые только начинают переход на эстоноязычное образование. Речь шла о детях, чьи родители не подадут заявление в самостоятельно выбранную ими школу. После интервью Эстонскому телевидению вице-мэр попал под настоящий огонь критики. Действующий министр образования Кристина Каллас назвала эти планы саботированием перехода на школьное образование на эстонском языке, экс-министр Тынис Лукас назвал их дискредитацией школьной реформы .

Уже на следующий день от Андрея Канте, а также от мэра столицы Михаила Кылварта последовали смягчающие первоначальное заявления пояснения. В частности, Канте указал, что в соответствии с действующим положением при назначении школы по месту жительства нельзя производить распределение учащихся по признаку родного или домашнего языка. При этом спрос на зачисление в эстонские школы после вступления в силу закона о переходе вырос, больше свободных мест для неопределившихся семей стало оставиться именно в пока что русских школах, Таллинн сообщал об этом Министерству образования, но ответа на вопрос, как быть, не получил.