Самыми заметными событиями уходящей недели в Эстонии стали резонансное интервью вице-мэра Таллинна Андрея Канте и оправдательный приговор суда первой инстанции по делу Porto Franco. Очень примечательной персоной недели стал и депутат Рийгикогу Калле Грюнталь, не только покинувший ряды партии EKRE и ее парламентской фракции, но и оказавшийся одним из предполагаемых участников острой конфликтной ситуации, возникшей в кафе эстонского парламента.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Эстонские дети в русских школах, фиаско обвинения в деле Porto Franco, переполох в кафе Рийгикогу
Эстонских первоклассников отправят в русские школы?
В понедельник вечером вице-мэр Таллинна Андрей Канте допустил, что некоторые эстоноязычные первоклассники в следующем году могут быть отправлены в русскоязычные школы столицы, которые только начинают переход на эстоноязычное образование. Речь шла о детях, чьи родители не подадут заявление в самостоятельно выбранную ими школу. После интервью Эстонскому телевидению вице-мэр попал под настоящий огонь критики. Действующий министр образования Кристина Каллас назвала эти планы саботированием перехода на школьное образование на эстонском языке, экс-министр Тынис Лукас назвал их дискредитацией школьной реформы.
Уже на следующий день от Андрея Канте, а также от мэра столицы Михаила Кылварта последовали смягчающие первоначальное заявления пояснения. В частности, Канте указал, что в соответствии с действующим положением при назначении школы по месту жительства нельзя производить распределение учащихся по признаку родного или домашнего языка. При этом спрос на зачисление в эстонские школы после вступления в силу закона о переходе вырос, больше свободных мест для неопределившихся семей стало оставиться именно в пока что русских школах, Таллинн сообщал об этом Министерству образования, но ответа на вопрос, как быть, не получил.
Мэр Михаил Кылварт также отметил, что у столичных властей нет намерений принудительно отправлять эстонских детей в русские школы, и подтвердил, что Канте, по сути, привлек внимание к одной из имеющихся при осуществлении школьной реформы трудностей.
Тедер, Корб и Центристская партия оправданы
В среду Харьюский уездный суд оправдал на процессе по делу Porto Franco обвинявшихся в торговле влиянием бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генсека Центристской партии Михаила Корба и Центристскую партию.
Согласно обвинению, Корб в свою бытность генсеком использовал личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Тедера и OÜ Porto Franco, чтобы предприятие получило от мэра и подчинявшихся ему чиновников неоправданное и несправедливое преимущество при назначении платы за сервитут. За это Тедер, по данным досудебного расследования, обещал Центристской партии пожертвование в размере до миллиона евро.
Судья Айме Ивансон заявила в зале суда, что вина подсудимых не была доказана. Госпрокурор Таави Перн после оглашения приговора заявил, что прокуратура намерена оспорить приговор в Таллиннском окружном суде. Глава центристов и мэр Таллинна Михаил Кылварт выразил удовлетворение в связи с тем, что суд пришел к верному выводу: в вопросе установления платы за сервитут не было никакой торговли влиянием, и город рассмотрел вопрос как обычно, без партийного вмешательства.
Ссора в парламентском кафе
В ночь на четверг из кафе Рийгикогу, по сообщениями СМИ, пришлось выгонять одного депутата парламента и одного гостя Рийгикогу, приглашенного депутатом Эстер Карузе. Руководитель группы охраны Рийгикогу Вальтер Панк подтвердил, что во время ночного заседания Рийгикогу произошел инцидент в кафе, в ходе которого гости депутатов своим поведением мешали другим людям и тем самым нарушили внутренний порядок.
Есть свидетельства, что конфликт начался из-за того, что кто-то попытался сфотографировать в кафе депутата Калле Грюнталя. В пятницу утром спавшего в зале заседаний парламента депутата Юку-Калле Райда, приглашенные которым гости тоже присутствовали в кафе во время ночного инцидента, попросили покинуть зал.
Фракция EKRE обеднела на одного депутата
Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь 18 октября объявил о том, что покидает ряды EKRE, поскольку возникшие вокруг него скандалы с компенсацией расходов бросают тень на партию. На этой неделе в дополнение к прошлым скандалам стало известно, что Грюнталь ежегодно с 2021 года регистрирует в декларации своих интересов съемную квартиру по несуществующему адресу. В тот же день Грюнталь был исключен из парламентской фракции партии. 23 октября он будет вызван в спецкомиссию по борьбе с коррупцией.
Европейский политик назвал Каю Каллас лицемеркой
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Reuters, что ей было очень неприятно видеть рукопожатие премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые встретились в Китае 18 октября.
На слова Каллас поспешил отреагировать венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он написал в фейсбуке, что Кая Каллас - это тот самый человек, чей муж после начала войны был частью компании, которая поставляла российскому заводу сырье на сумму в 30 млн евро. Сийрто назвал слова Каллас «лицемерием в кубе».