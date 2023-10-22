Шальная пуля: как безрассудная праздничная стрельба забирает жизни ливанцев?

Эксперты по оружейной культуре утверждают, что практика праздничных выстрелов в воздух во многом связана с проявлениями мачизма, демонстрацией мужской силы и эго.

Они также предполагают, что традиция оружейных салютов из двадцати одного залпа или на военных похоронах - хоть и с применением холостых патронов - могла быть каким-то образом навязана извне.

«Никто не говорил нам, что это не по-мужски»

Несмотря на трагические истории гибели людей, интенсивные информационные кампании в СМИ и неоднократное осуждение этой практики религиозными лидерами и местными властями, многие по-прежнему сохраняют привычку отмечать праздники оружейным залпом.

Однако некоторые стрелки переосмыслили свои действия.

31-летний Айман - один из них. Он живет в западной части Бейрута. Айман устраивал беспорядочную стрельбу с крыши своего дома, находящегося в густо застроенном районе, всякий раз, когда представлялась такая возможность.

«Когда это случилось в первый раз, мне было всего 14 лет, - вспоминает Айман. - Мы стреляли в воздух и даже соревновались с другой группой, с ребятами из соседних районов».

Айман начинал стрелять в воздух всякий раз, когда узнавал о чьей-то свадьбе, даже если он не знал этих людей лично, или чтобы отпраздновать успешную сдачу экзаменов. Иногда он открывал стрельбу без всякого повода.