Шальная пуля: как безрассудная праздничная стрельба забирает жизни ливанцев?

От шальных пуль во время празднования свадеб в Ливане погибает в среднем семь человек в год. С каждой новой жертвой разгораются ожесточенные споры о том, почему эта губительная традиция до сих пор существует, пишет Би-би-си.
Нае было всего семь лет, когда в нее попала пуля, прилетевшая из соседнего квартала - там открыли огонь по случаю празднования успешной сдачи экзаменов в средней школе одним из учеников.
В тот августовский день Ная играла на школьной площадке - пуля попала ей прямо в голову.
Ная провела в коме 23 дня - ее не удалось спасти. Смерть девочки от шальной пули вызвала ожесточенные споры в соцсетях. Одна из пользователей скорбила по поводу утраты Наи и выразила опасения, что подобное может произойти и с ее собственными детьми.
Однако в случаях смертей от шальной пули, подобных этому, удается установить только личность пострадавшего: стрелок, как правило, сохраняет анонимность, продолжая вести обычную жизнь, и порой даже не придавая значения содеянному.
«Долгими ночами я молилась за Наю, которая несколько недель находилась в коме, после чего умерла», - говорит Асмик Гарпоян. Она не знакома с Наей или ее родителями лично, однако прекрасно понимает, через что они прошли.
Около месяца назад ее 13-летний сын Христос играл в футбол на стадионе в западной части Бейрута. Пуля угодила ему прямо между ребер - он чудом выжил.
Христос показывает мне небольшую точку на своем теле, которую оставила пуля, выпущенная из автомата Калашникова.
Он говорит, что не помнит звуков проносящихся пуль в тот день. Он запомнил только резкую боль в спине - настолько сильную, что не мог дышать. Его тренер не сразу понял, почему Христос плачет - когда он увидел пятна крови, сразу отвез его в больницу.
Христос раньше не знал, что означает сочетание «шальная пуля». Теперь он вздрагивает при каждом резком звуке.
«Любой звук, будь то свист пули или хлопки салюта, сводит меня с ума, - говорит он. - Я начинаю бегать в поисках убежища».
Приехавшие в больницу сотрудники полиции посоветовали родным Христоса возбудить анонимное дело. Через две недели полицейские сообщили, что смогли установить личности 12 человек, стрелявших в тот день в воздух по случаю потери своих близких. Однако сотрудники органов не смогли выяснить, чья именно пуля попала в Христоса.
Семья Христоса решила не предъявлять официальных обвинений несмотря на то, что с 2016 года стрельба в воздух запрещена ливанским законодательством. За это виновнику грозит тюремное заключение сроком от полугода до трех лет, штраф и конфискация оружия. Если стрельба приводит к гибели человека, это карается каторжными работами.
«Даже если бы я предъявила кому-то обвинения, он бы как вошел в тюрьму, так бы из нее и вышел, а затем пришел бы ко мне домой», - говорит Асмик Гарпоян, повторяя бытующее мнение о том, что стрелков защищают высокопоставленные чиновники, а их преследование может обернуться плачевно для самих истцов.
Правда заключается в том, что за подобные действия наказание понесли единицы.
По данным ливанской газеты Al-Qaws, которая занимается вопросами правосудия, в канун прошлого Нового года полицейские установили личности 242 подозреваемых в совершении преступлений, связанных со стрельбой на праздничных мероприятиях.
В отчете указано, что в отношении 186 из них не было предпринято никаких действий, остальные были временно задержаны и только двое до сих пор находятся под стражей. Наблюдатели предполагают, что, вероятно, это связано с тем, что двое задержанных не знают ни одного политика или влиятельного человека, который смог бы за них заступиться.
Что происходит, когда стреляешь в воздух?
Различные исследования установили, что хотя скорость пули на излете намного ниже скорости только что выпущенной, этого достаточно, чтобы эта пуля оказалась смертельной.
Сразу после выстрела пуля движется по стволу с огромной скоростью, которая в некоторых видах оружия может превышать 1500 метров в секунду.
При выстреле в воздух пуля будет двигаться под действием этого взрывного ускорения и продолжит подниматься вверх до тех пор, пока сила тяжести и сопротивление воздуха не снизят ее скорость до нуля.
Когда пуля начнет падать, ее скорость увеличится под воздействием силы тяжести, в то время как сопротивление воздуха замедлит ее полет.
Конечная скорость пули зависит от множества факторов, включая ее состав, форму и калибр, а также угол выстрела.
Согласно исследованию 1962 года, пули тридцатого калибра при падении могут достигать скорости 91 метр в секунду. Более поздние исследования выявили, что скорости 61 м/с достаточно, чтобы пуля проникла в череп.
По данным исследования 2018 года, некоторые пули на излете могут двигаться со скоростью до 180 м/с, что позволит им пробить череп насквозь.
Эксперты по оружейной культуре утверждают, что практика праздничных выстрелов в воздух во многом связана с проявлениями мачизма, демонстрацией мужской силы и эго.
Они также предполагают, что традиция оружейных салютов из двадцати одного залпа или на военных похоронах - хоть и с применением холостых патронов - могла быть каким-то образом навязана извне.
«Никто не говорил нам, что это не по-мужски»
Несмотря на трагические истории гибели людей, интенсивные информационные кампании в СМИ и неоднократное осуждение этой практики религиозными лидерами и местными властями, многие по-прежнему сохраняют привычку отмечать праздники оружейным залпом.
Однако некоторые стрелки переосмыслили свои действия.
31-летний Айман - один из них. Он живет в западной части Бейрута. Айман устраивал беспорядочную стрельбу с крыши своего дома, находящегося в густо застроенном районе, всякий раз, когда представлялась такая возможность.
«Когда это случилось в первый раз, мне было всего 14 лет, - вспоминает Айман. - Мы стреляли в воздух и даже соревновались с другой группой, с ребятами из соседних районов».
Айман начинал стрелять в воздух всякий раз, когда узнавал о чьей-то свадьбе, даже если он не знал этих людей лично, или чтобы отпраздновать успешную сдачу экзаменов. Иногда он открывал стрельбу без всякого повода.
«Когда я узнал, что кто-то стал жертвой шальной пули, я начал испытывать угрызения совести. В моем детстве нам никто не говорил, что это [стрелять в воздух] не по-мужски. Никто не говорил нам, что это было запрещено всеми религиями потому, что может привести к фатальному исходу».
Айман не бросил стрельбу, однако теперь он делает это в специальных оружейных клубах или отдаленной местности.
Где происходит праздничная стрельба и насколько это опасно?
Стрельба в воздух во время праздничных мероприятий - распространенная практика во многих странах мира. Она популярна на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Балканских странах и в некоторых регионах Азии, включая Афганистан и Пакистан.
Как правило, шальные пули летят во время празднования Нового года, свадеб, в воздух стреляют в честь религиозных торжеств, успешной сдачи экзаменов или по случаю достижений в спорте.
Выстрелы в воздух случаются и в США, однако, по имеющимся данным, это в большей степени связано с уличным насилием, нежели с праздничной стрельбой.
В августе иорданский полицейский Хамзе Аль Фанацехот погиб от шальной пули на собственной свадьбе.
В январе два человека скончались в результате праздничной стрельбы на вечеринке в американском штате Мичиган. В декабре 2021 года несколько человек пострадали от шальных пуль в Северной Каролине - одну женщину не удалось спасти.
В сентябре 2021 года по меньшей мере 17 человек погибли и более 40 получили ранения от пуль боевиков «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России и других странах мира), открывших огонь в воздух в Кабуле по случаю захвата Панджшерской долины.
Вот еще несколько примеров гибели людей во время праздничных торжеств: три человека скончались от попадания шальных пуль на Филиппинах в канун празднования Нового года в 2011 году; в 2010 году жених в Турции застрелил троих родственников на свадьбе, выстрелив из АК-47; три человека стали жертвами стрельбы в Багдаде во время празднования победы иракской футбольной команды над сборной Вьетнама на Кубке Азии в 2007 году.