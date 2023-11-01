Зима близко ⟩ В случае роста цен на электроэнергию многие жители Эстонии окажутся в непростой ситуации

Поскольку в предыдущие годы цены на электроэнергию неуклонно повышались, у людей нет уверенности, что цены не вырастут и в этом году. 30% респондентов заявили, что в сентябре они старались жить очень экономно, поскольку предполагали, что цена на электроэнергию вырастет. К середине сентября деньги на начало отопительного сезона уже отложили 7% опрошенных.

37% респондентов не имели возможности подготовиться к отопительному сезону, поскольку у них просто не оставалось свободных средств, которые можно было бы отложить. 14% опрошенных отметили, что зимнее повышение цен на электроэнергию их не затронет. 11% опрошенных сказали, что не готовятся к отопительному сезону, поскольку считают, что зимняя цена на электроэнергию по сравнению с сентябрем не повысится.

Исследование показывает, что в случае роста цен на электроэнергию больше всего пострадают люди с доходом менее 1000 евро. Почти половина (49%) респондентов с нетто-зарплатой в размере от 750 до 1000 евро не смогли отложить деньги на отопительный период. Среди людей с чистым доходом в 1251–1500 евро не смогли отложить на это деньги 35% респондентов, 5% отложили деньги на отопление, а 19% ответили, что не пострадают от повышения цен. Следует отметить, что в этот диапазон укладываются также медианная нетто-зарплата в Эстонии в третьем квартале (1259 евро) и средняя нетто-зарплата (1477 евро).