Незадолго до начала отопительного сезона по заказу банка Citadele компания Norstat провела исследование, чтобы выяснить, готовятся ли жители стран Балтии к отопительному сезону и если да, то как именно.
Зима близко ⟩ В случае роста цен на электроэнергию многие жители Эстонии окажутся в непростой ситуации
Поскольку в предыдущие годы цены на электроэнергию неуклонно повышались, у людей нет уверенности, что цены не вырастут и в этом году. 30% респондентов заявили, что в сентябре они старались жить очень экономно, поскольку предполагали, что цена на электроэнергию вырастет. К середине сентября деньги на начало отопительного сезона уже отложили 7% опрошенных.
37% респондентов не имели возможности подготовиться к отопительному сезону, поскольку у них просто не оставалось свободных средств, которые можно было бы отложить. 14% опрошенных отметили, что зимнее повышение цен на электроэнергию их не затронет. 11% опрошенных сказали, что не готовятся к отопительному сезону, поскольку считают, что зимняя цена на электроэнергию по сравнению с сентябрем не повысится.
Исследование показывает, что в случае роста цен на электроэнергию больше всего пострадают люди с доходом менее 1000 евро. Почти половина (49%) респондентов с нетто-зарплатой в размере от 750 до 1000 евро не смогли отложить деньги на отопительный период. Среди людей с чистым доходом в 1251–1500 евро не смогли отложить на это деньги 35% респондентов, 5% отложили деньги на отопление, а 19% ответили, что не пострадают от повышения цен. Следует отметить, что в этот диапазон укладываются также медианная нетто-зарплата в Эстонии в третьем квартале (1259 евро) и средняя нетто-зарплата (1477 евро).
Банк Citadele заказывал аналогичное исследование у Norstat и в июле прошлого года. Тогда почти треть (29%) респондентов указали, что не собираются напрямую откладывать деньги, а вместо этого отказались от запланированных крупных покупок, таких как путешествие, покупка автомобиля или ремонт.
13% респондентов планировали покрыть высокие затраты за счет ранее накопленных сбережений. «10% ответивших собирались инвестировать в повышение энергоэффективности жилья. Если такая возможность существует, это, безусловно, разумное решение, поскольку подобная инвестиция будет работать долгие годы и в любом случае окажется выгодной», - пояснил руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.
Проведенный тогда опрос, показал, что есть и те, кому приходится принимать более решительные меры – 3% респондентов указали, что из-за высоких цен на отопление они, скорее всего, будут вынуждены переехать в меньшее помещение или к кому-то еще. 4% попросят финансовой помощи у родственников, а 16% попытаются найти дополнительную работу.
«Хотя проведенное в 2022 году исследование и не затрагивало точно те же вопросы, что сейчас, есть ощущение, что кошельки людей, получающих более низкую заработную плату, от двух холодных зим заметно пострадали. Год и три месяца назад 23% респондентов были вынуждены принимать более решительные меры в случае повышения цен на отопление, а сегодня таких уже 37%», - отметил Моппель.
Опрос, проведенный в период с 11 по 21 сентября по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, охватил в общей сложности 1001 человека.