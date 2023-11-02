МНЕНИЕ ⟩ Урмас Рейнсалу стал лидером оппозиции, но это не приведет «Отечество» в правительство

Рейтинги оппозиционных партий по обыкновению являются очень высокими, поэтому на основании высокой позиции «Отечества» в последних таблицах нельзя делать никаких далеко идущих выводов, считает политолог Рейн Тоомла (Тартуский университет).
Рост рейтинга «Отечества» впечатляет, но никаких принципиальных выводов из него сделать нельзя.
Как правило, поддержка оппозиционных партий в период между выборами оказывается очень высокой, иногда она даже невероятно высока. Если оглянуться назад на более длительный период времени и вынести за скобки поддержку Партии реформ на фоне войны в Украине, то легко заметить, что самые высокие рейтинги реформистов также относятся к тому отрезку, когда они не были в правительстве, то есть в период с 2016 по 2021 годы. Рейтинг социал-демократов тоже однажды достигал 30 процентов, и опять же, это было тогда, когда соцдемы были в оппозиции. Причина проста: оппозиционные партии не обязаны брать на себя ответственность за решения, а критика в адрес правительства всегда находит одобрение общественности.
Росту рейтинга «Отечества», безусловно, поспособствовали непопулярные решения правящей коалиции во главе с Каей Каллас. Эта связь очевидна, я не грешу против истины, когда говорю это. Еще одним важным фактором является поведение самой оппозиции. Обструкционистская политика EKRE многим не понравилась, и это побудило некоторых избирателей этой партии начать отдавать предпочтение «Отечеству». То же самое можно сказать и о Центристской партии. После того, как Михаил Кылварт стал ее лидером, часть избирателей центристов также стала смотреть в сторону «Отечества».
В результате возникла ситуация, в которой Урмас Рейнсалу стал лидером оппозиции, и его позиции могут еще существеннее укрепиться. Этому способствуют и «топливные проблемы» у партии EKRE. Таким образом, «Отечество» еще не достигло своего потолка.
Что дает высокий рейтинг?
Если бы рейтинг приводил оппозиционную партию в правительство, этот показатель был бы крайне важен. Но рейтинг никак не помогает. На данный момент кажется сомнительным, что «Отечество» проберется в правящую коалицию. Разногласий в правительстве на данный момент нет. Если они и возникнут, то только со стороны социал-демократов. Недавно они жаловались на то, что их недостаточно слушают.
Может ли «Отечество» стать заменой соцдемам? Лично я в этом сомневаюсь, учитывая, как яростно Урмас Рейнсалу критиковал Каю Каллас, неоднократно требуя ее отставки. Это бы смотрелось очень уж миленько, если бы Рейнсалу вдруг попал в одну лодку с премьером да еще и уселся бы в этой лодке на кресло министра.
Кроме того, Партия реформ и «Ээсти 200» сейчас и на двоих имеют незначительное большинство в Рийгикогу. Но, правда, совсем уж шаткое.
Насколько нынешний рейтинг может повлиять на ближайшие выборы разных уровней?
Приближаются выборы в Европейский парламент и в органы местного самоуправления. Надо иметь в виду, что выборы в Европарламент непопулярны среди населения, более того, они следуют несколько иной логике, чем выборы в Рийгикогу, поскольку являются, по сути, индивидуальными. Ставить на то, что «Отечество» сможет получить два места в Европарламенте при нынешнем высоком рейтинге, на мой взгляд, слишком рискованно. До выборов же в органы местного самоуправления осталось два года, и за это время многое может измениться.
В целом, пусть последний рейтинг и приносит временное удовлетворение сторонникам некоторых политических партий, я бы не спешил делать на его основе принципиальные выводы.
Десять лет назад, когда поддержка тогдашних оппозиционных социал-демократов достигала 30 процентов, они тоже потребовали внеочередных выборов. Таким образом, нынешняя подобная инициатива со стороны EKRE возникает в Эстонии не впервые. И Рейнсалу тоже поднимал эту тему, но сначала ему следовало бы взвесить, а что от этого может получить «Отечество». Можно как выиграть на внеочередных выборах, так и очень болезненно на них проиграть.