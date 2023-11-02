МНЕНИЕ ⟩ Урмас Рейнсалу стал лидером оппозиции, но это не приведет «Отечество» в правительство

Что дает высокий рейтинг?

Если бы рейтинг приводил оппозиционную партию в правительство, этот показатель был бы крайне важен. Но рейтинг никак не помогает. На данный момент кажется сомнительным, что «Отечество» проберется в правящую коалицию. Разногласий в правительстве на данный момент нет. Если они и возникнут, то только со стороны социал-демократов. Недавно они жаловались на то, что их недостаточно слушают.

Может ли «Отечество» стать заменой соцдемам? Лично я в этом сомневаюсь, учитывая, как яростно Урмас Рейнсалу критиковал Каю Каллас, неоднократно требуя ее отставки. Это бы смотрелось очень уж миленько, если бы Рейнсалу вдруг попал в одну лодку с премьером да еще и уселся бы в этой лодке на кресло министра.

Кроме того, Партия реформ и «Ээсти 200» сейчас и на двоих имеют незначительное большинство в Рийгикогу. Но, правда, совсем уж шаткое.

Насколько нынешний рейтинг может повлиять на ближайшие выборы разных уровней?

Приближаются выборы в Европейский парламент и в органы местного самоуправления. Надо иметь в виду, что выборы в Европарламент непопулярны среди населения, более того, они следуют несколько иной логике, чем выборы в Рийгикогу, поскольку являются, по сути, индивидуальными. Ставить на то, что «Отечество» сможет получить два места в Европарламенте при нынешнем высоком рейтинге, на мой взгляд, слишком рискованно. До выборов же в органы местного самоуправления осталось два года, и за это время многое может измениться.

В целом, пусть последний рейтинг и приносит временное удовлетворение сторонникам некоторых политических партий, я бы не спешил делать на его основе принципиальные выводы.