Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

«Сегодня комиссия рекомендовала, чтобы Совет ЕС начал переговоры о присоединении к союзу Украины и Молдавии», – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, переговоры с Киевом начнутся, как только он выполнит проводимые реформы. ЕК предоставит обновленную информацию по этим переговорам в марте 2024 года.

«Комиссия также считает нужным, чтобы совет присудил Грузии статус страны-кандидата при условии, что она предпримет определенные реформы», – продолжила она.

Помимо этого, по ее словам, ЕК предлагает начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК в декабре.

По словам фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% требований, которые выдвинул ЕС в прошлом году. «Основной прогресс достигнут в плане конституционно-судебной реформы, антикоррупционной программы, противодействия отмыванию денег, в общественной жизни, закону о СМИ, а также по вопросу национальных меньшинств», – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Молдавия также значительно продвинулась по пути выполнения условий ЕК, включая прогресс в правовой реформе и противодействии коррупции. Помимо этого, Молдавия приняла план действий по деолигархизации.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.

В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.