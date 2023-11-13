Ничего себе скандал: одежду российских зимников сшили в Украине

Российское издание «Чемпионат» пишет, что куртки для горнолыжной команды были заказаны у итальянского бренда Visti, но внезапно выяснилось, что одежда была пошита не в Италии, а в Украине.

Самым шокирующим для россиян оказалось то, каким образом они узнали об этом: украинская полиция выявила в Закарпатской области мастерскую, где шили куртки для сборной России. Объект принадлежал итальянцу, работы там были немедленно остановлены.

Леонид Мельников, глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, был ошарашен этой новостью.

«Понятно, что мы не примем продукцию, произведенную в Украине. Я даже представить не мог, что заказанная нами продукция поступила из Украины. В этом году мы еще не получили снаряжения, поэтому новость была совершенно неожиданной», - сказал Мельников.