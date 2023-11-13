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Трагедия в Ласнамяэ: из окна девятого этажа выпал человек

Rus.Postimees
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Многоквартирный дом в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный.
Многоквартирный дом в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Langovits

В редакцию Rus.Postimees поступила информация, что в прошлый четверг, 9 ноября, в Ласнамяэ произошла трагедия.

А именно, в доме по адресу Линнамяэ, 24 в результате падения с девятого этажа скончался мужчина.

В полиции подтвердили, что такой случай действительно имел место, но более подробно прокомментировать его невозможно из-за наличия деликатных данных.

Rus.Postimees соболезнует родным и близким.

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