Трагедия в Ласнамяэ: из окна девятого этажа выпал человек

Rus.Postimees.ee112Трагедия в Ласнамяэ: из окна девятого этажа выпал человекRus.Postimees13 ноября 2023, 17:00FacebookCommentsМногоквартирный дом в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter LangovitsВ редакцию Rus.Postimees поступила информация, что в прошлый четверг, 9 ноября, в Ласнамяэ произошла трагедия.А именно, в доме по адресу Линнамяэ, 24 в результате падения с девятого этажа скончался мужчина.В полиции подтвердили, что такой случай действительно имел место, но более подробно прокомментировать его невозможно из-за наличия деликатных данных.Rus.Postimees соболезнует родным и близким.FacebookCommentsКлючевые слова ласнамяэполициятрагедиясмерть Pекомендуем