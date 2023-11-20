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АНАЛИЗ ⟩ Старая гвардия Партии реформ показала мускулы

Мейнхард Пулк Микк Салу
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Кая Каллас всегда выдвигалась в лидеры Партии реформ в одиночку. Если в предыдущие два раза она получила около 90 процентов голосов, то на этот раз только 68 процентов.
Кая Каллас всегда выдвигалась в лидеры Партии реформ в одиночку. Если в предыдущие два раза она получила около 90 процентов голосов, то на этот раз только 68 процентов. Фото: Eero Vabamägi

Новое руководство Партии реформ не принесло очевидных изменений, но укрепило уже сложившуюся линию власти.

Пять с половиной лет назад, когда Кая Каллас впервые была избрана председателем Партии реформ, она, будучи единственным кандидатом, получила 92 процента голосов. Три года назад она получила 87 процентов. На этот раз поддержка партии упала до 68 процентов, из 931 голоса она получила 636. Таким образом, треть партии не поддержала Каллас даже в ситуации, когда альтернативного кандидата не было.

С одной стороны, это типичный промежуточный и в плане выводов неопределенный результат голосования: если бы она получила, например, более 90 или менее 50 процентов, были бы основания для более смелых выводов. Например, Урмас Круусе избежал крупных выводов: «У нас нет коммунистической партии, чтобы лидер получал 100 процентов». Юрген Лиги поддержал его: «Это не стоит переоценивать. При интерпретации этого нельзя уходить в крайности, думая, что теперь все плохо».

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