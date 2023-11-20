АНАЛИЗ ⟩ Старая гвардия Партии реформ показала мускулы

Новое руководство Партии реформ не принесло очевидных изменений, но укрепило уже сложившуюся линию власти.
Пять с половиной лет назад, когда Кая Каллас впервые была избрана председателем Партии реформ, она, будучи единственным кандидатом, получила 92 процента голосов. Три года назад она получила 87 процентов. На этот раз поддержка партии упала до 68 процентов, из 931 голоса она получила 636. Таким образом, треть партии не поддержала Каллас даже в ситуации, когда альтернативного кандидата не было.