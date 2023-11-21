Благодаря чехам Эстония прошла в плей-офф чемпионата Европы

Эстония ожидала своей участи от двух игр. Единственный сценарий, который нас не устроил бы, — это если бы проиграли и Италия, и Чехия, Украине и Молдове соответственно. Однако Чехия быстро повела на домашнем матче в счете над Молдовой со счетом 1:0, и наша ситуация оказалась, так сказать, «под контролем». В итоге чехи победили со счетом 3:0, Украина и Италия сыграли в нулевую ничью.