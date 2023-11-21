Благодаря чехам Эстония прошла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Эстонии по футболу хоть и не вышла на поле в понедельник, но благодаря результатам двух достойно сыгранных матчей пробилась в плей-офф отборочной серии чемпионата Европы. Он будет сыгран в марте, и первыми с нами встретятся Польша или Хорватия.
Эстония ожидала своей участи от двух игр. Единственный сценарий, который нас не устроил бы, — это если бы проиграли и Италия, и Чехия, Украине и Молдове соответственно. Однако Чехия быстро повела на домашнем матче в счете над Молдовой со счетом 1:0, и наша ситуация оказалась, так сказать, «под контролем». В итоге чехи победили со счетом 3:0, Украина и Италия сыграли в нулевую ничью.
Соперником Эстонии станет команда с самым высоким рейтингом в лиге А, вышедшая в плей-офф. Сейчас это Польша, но поздно вечером во вторник ею может стать и Хорватия (если они проиграют Армении, а Уэльс победит Турцию - в этом случае Хорватия финиширует третьей в группе после Уэльса).