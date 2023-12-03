НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Cмена власти в Кохтла-Ярве, парад победы в Нарве, протест Эстонии в ОБСЕ

Главными событиями уходящей недели в Эстонии стала смена власти в Кохтла-Ярве, выбор Нарвы в качестве места проведения военного парада 23 июня, а также отказ Маргуса Цахкна участвовать в заседании министров иностранных дел на саммите ОБСЕ в Скопье.
В Кохтла-Ярве сменилась коалиция и мэр
Во вторник, 28 сентября, городское собрание Кохтла-Ярве на внеочередном заседании избрало социал-демократа Хенри Казело новым мэром, а также утвердило беспартийных Александра Кейвабу, Эвелин Данилов и Дениса Шалкаускаса членами мэрии.
Новая мэрия была назначена после вынесения вотума недоверия действующему городскому правительству.
В своем выступлении перед горсобранием новоизбранный мэр Казело подчеркнул необходимость привлечения инвестиций в регион для улучшения условий жизни жителей города и доходной базы муниципалитета.
Отправленная в отставку Вирве Линдер еще за день до голосования заявила, что все высказанные инициаторами ее отставки причины являются надуманными. По ее словам, настоящая цель вотума недоверия - восстановление в Кохтла-Ярве власти избирательного блока «Прогресс», связанного с Центристской партией и бизнесменом Осипенко.
Нарву выбрали для проведения парады Победы
В понедельник, 27 ноября, было объявлено, что Кайтселийт предстоящим летом организует парад Победы в Нарве.
День Победы - государственный праздник Эстонии, с 1934 года он отмечается 23 июня. Тем самым отмечается победа Эстонии над Ландесвером в битве 23 июня 1919 года при Вынну.
По традиции, место проведения парада Победы предлагает президент страны. Организует же парад Кайтселийт.
Протест министров против присутствия на саммите ОБСЕ Сергея Лаврова
Министры иностранных дел стран Балтии объявили во вторник в совместном заявлении, что они не будут участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, на которой будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил о том, что место Лаврова - под специальным трибуналом, а не за столом ОБСЕ, что Россия продолжает жестоко осуществлять полномасштабную агрессию и геноцид в Украине и депортировать тысячи детей. Он подчеркнул, что агрессия России против Украины нарушает международное право, а также является атакой на ОБСЕ и ее фундаментальные ценности.
Цахкна подчеркнул, что участие Лаврова во встрече ОБСЕ сводит к минимуму ответственность России за отвратительные преступления, которые она продолжает совершать, и Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова.
Днем ранее, в понедельник, Маргус Цахкна заявил о том, что Эстония не будет снимать свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ из-за противодействия России, но и не будет возражать против решения Северной Македонии предложить Мальте занять пост председателя ОБСЕ в следующем году.
Письмо Кылварта главам других парламентских партий
Во вторник, 28 декабря, председатель Центристской партии и мэр Таллинна Кылварт написал лидерам всех парламентских партий письмо с предложением о заключении мира в Рийгикогу. Он указал в письме, что противостояние в Рийгикогу приняло невиданные масштабы.
По словам Кылварта, правительство увязывает рекордное число законопроектов с вотумом доверия, а сотни поправок в целях обструкции делаются даже ко вполне разумным законопроектам, в силу чего работа парламента практически парализована, а желания сотрудничать нет. Кылварт призвал лидеров и коалиционных, и оппозиционных партий проявить волю к сотрудничеству и наладить нормальную работу парламента.
Депутату Рийгикогу от EKRE предъявлено обвинение
В среду, 29 ноября, стало известно, что прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявлены обвинения члену Рийгикогу от партии EKRE Керт Кинго. Депутат обвиняется в мошенничестве, подстрекательстве к подделке документов и использовании поддельных документов. Присяжного адвоката Мартина Траата прокуратура обвиняет в соучастии в мошенничестве и подделке документов.
Согласно обвинению, Керт Кинго представила в Рийгикогу к оплате счета адвокатской фирмы, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые на самом деле адвокатская фирма - именно в связи с работой Кинго в парламенте - не оказывала.