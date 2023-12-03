НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Cмена власти в Кохтла-Ярве, парад победы в Нарве, протест Эстонии в ОБСЕ

В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил о том, что место Лаврова - под специальным трибуналом, а не за столом ОБСЕ, что Россия продолжает жестоко осуществлять полномасштабную агрессию и геноцид в Украине и депортировать тысячи детей. Он подчеркнул, что агрессия России против Украины нарушает международное право, а также является атакой на ОБСЕ и ее фундаментальные ценности.

Маргус Цахкна. Фото: Mihkel Maripuu

Цахкна подчеркнул, что участие Лаврова во встрече ОБСЕ сводит к минимуму ответственность России за отвратительные преступления, которые она продолжает совершать, и Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова.

Днем ранее, в понедельник, Маргус Цахкна заявил о том, что Эстония не будет снимать свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ из-за противодействия России, но и не будет возражать против решения Северной Македонии предложить Мальте занять пост председателя ОБСЕ в следующем году.

Письмо Кылварта главам других парламентских партий

Во вторник, 28 декабря, председатель Центристской партии и мэр Таллинна Кылварт написал лидерам всех парламентских партий письмо с предложением о заключении мира в Рийгикогу. Он указал в письме, что противостояние в Рийгикогу приняло невиданные масштабы.

По словам Кылварта, правительство увязывает рекордное число законопроектов с вотумом доверия, а сотни поправок в целях обструкции делаются даже ко вполне разумным законопроектам, в силу чего работа парламента практически парализована, а желания сотрудничать нет. Кылварт призвал лидеров и коалиционных, и оппозиционных партий проявить волю к сотрудничеству и наладить нормальную работу парламента.

Депутату Рийгикогу от EKRE предъявлено обвинение

В среду, 29 ноября, стало известно, что прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявлены обвинения члену Рийгикогу от партии EKRE Керт Кинго. Депутат обвиняется в мошенничестве, подстрекательстве к подделке документов и использовании поддельных документов. Присяжного адвоката Мартина Траата прокуратура обвиняет в соучастии в мошенничестве и подделке документов.

Керт Кинго. Фото: Sander Ilvest