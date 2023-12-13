Ляэнеметс на инфочасе в Рийгикогу рассказал, когда учителям повысят зарплату

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что глава фракции оппозиционной партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер спросил Ляэнеметса, как могло случиться, что правительство выполняет одно из самых дорогостоящих обещаний одной партии - упразднение налогового горба, и при этом не выполняет обещание, данное всеми партиями, состоящее в повышении зарплаты учителям.

Исполняющий обязанности премьера министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ответил, что, учитывая ситуацию с госбюджетом и необходимость ее улучшения, нет возможности увеличить зарплату учителей в 2024 году, поскольку эта статья расходов требует источников покрытия.

Вместе с тем он подтвердил, что зарплату учителям можно будет повысить в 2025, 2026 и 2027 годах. «Что касается источников покрытия, мы договорились, что в ближайшее время рассмотрим эти налоговые изменения и все остальные вещи в правительстве», - сказал Ляэнеметс.

По словам министра, образование является основой экономического роста в целом и для того, чтобы общество стало более процветающим, необходимы навыки и знания, которые приходят из системы образования. «Если мы говорим о бюджете на 2025-2026 годы, я думаю, мы могли бы договориться с учителями», - сказал он, предположив, что согласование повышения зарплаты в коллективном договоре было бы очень хорошей идеей.

Ляэнеметс добавил, что правительство обязано предотвратить забастовку и что оно должно провести повторные переговоры с учителями.