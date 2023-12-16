Праздник на нашей улице: цены на топливо в Таллинне продолжают снижаться

В Таллинне все цены на топливо за неделю снизились на 4 цента. В Вильнюсе цены на бензин упали на 1,5 цента, а на дизельное топливо - на 2,5 цента.

В пятницу в столице Эстонии бензин 95-ой марки стоили 1,619 евро, что на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,5 цента больше, чем в Вильнюсе. Стоимость бензина 98-ой марки в Таллинне составила 1,669 евро, что также на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 8,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,519 евро, что на 9,5 центов меньше, чем в Риге, но на 0,5 цента больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.