Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты учителей

Помимо повышения минимальной зарплаты, будет увеличен на 20% т.н. фонд дифференцирования, из которого учителям доплачивают за выполнение дополнительных обязанностей сверх основной нагрузки. С учетом увеличения размера этого фонда средняя зарплата учителя, по подсчетам министерства, увеличится в следующем году до 2164 евро (брутто), или на 5,7%.