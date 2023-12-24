Украина пока не обращалась к Эстонии с вопросом о выдаче своих граждан

По его словам, этот вопрос обсуждался с послом Украины и украинская сторона об этом не просила, сообщают радионовости ERR.

Мяги отметил, что у Киева нет законных оснований делать запрос о выдаче указанных граждан, а у Эстонии нет оснований их выдавать.

В ближайшие дни глава МВД Лаури Ляэнеметс также собирается сделать Украине письменное предложение о заключении соглашения между двумя странами. В настоящее время экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

Ранее Rus.Postimees писал, что план президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать еще полмиллиона человек может коснуться и украинцев, проживающих в Эстонии: по словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста, но важно понимать, что многие из них освобождены от мобилизации. Например, она не касается тех граждан Украины, которые постоянно проживают за границей, но затрагивает тех, кто приехал в Эстонию после полномасштабной войны, начавшейся в феврале прошлого года, и в настоящее время проживает здесь с временным видом на жительство.

«По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, довольно много», - объясняет Ляэнеметс.