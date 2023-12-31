НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Щедрые премии таллиннским чиновникам, атаки Андруса Ансипа на Каю Каллас и Юри Ратаса на Яну Тоом

Очередной конфликт в рядах центристов

В пятницу вице-спикер Рийгикогу и бывший председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что поведение евродепутата Яны Тоом, помогавшей в суде прокремлевским активистам, подрывает репутацию как Центристской партии, так и Эстонии.

Как сказал Ратас, по его оценке, Тоом не следует баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Центристской партии. По мнению Ратаса, для Центристской партии не было бы правильным, если бы по ее списку баллотировались люди, которые в нынешней военной ситуации, когда агрессор постоянно бомбит и убивает людей в Украине, из личных средств поддерживают людей, оправдывающих агрессию.

Яна Тоом в ответ на обвинения Юри Ратаса заявила о том, что ее позиция не меняется много лет, но раньше Ратаса все устраивало. Также она сказала, что не видит никаких причин для своего выхода из Центристской партии, и не собирается этого делать.

Жесткая критика Андруса Ансипа в адрес Каи Каллас

В середине недели бывший лидер Партии реформ, много лет занимавший пост премьер-министра, а ныне евродепутат Андрус Ансип в радиопрограмме Vikerhommik заявил, что доверие к премьер-министру Кае Каллас подорвано.