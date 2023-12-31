Главными для Эстонии событиями последней недели 2023 года стали заявление Андруса Ансипа о вредности для Эстонии нахождения Каи Каллас на посту премьер-министра, очередное обострение внутренних противоречий в Центристской партии и критика со стороны фракции «Отечества» в горсобрании Таллинна в адрес мэра столицы, выписавшего на праздники огромные премии некоторым столичным чиновникам.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Щедрые премии таллиннским чиновникам, атаки Андруса Ансипа на Каю Каллас и Юри Ратаса на Яну Тоом
Очередной конфликт в рядах центристов
В пятницу вице-спикер Рийгикогу и бывший председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что поведение евродепутата Яны Тоом, помогавшей в суде прокремлевским активистам, подрывает репутацию как Центристской партии, так и Эстонии.
Как сказал Ратас, по его оценке, Тоом не следует баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Центристской партии. По мнению Ратаса, для Центристской партии не было бы правильным, если бы по ее списку баллотировались люди, которые в нынешней военной ситуации, когда агрессор постоянно бомбит и убивает людей в Украине, из личных средств поддерживают людей, оправдывающих агрессию.
Яна Тоом в ответ на обвинения Юри Ратаса заявила о том, что ее позиция не меняется много лет, но раньше Ратаса все устраивало. Также она сказала, что не видит никаких причин для своего выхода из Центристской партии, и не собирается этого делать.
Жесткая критика Андруса Ансипа в адрес Каи Каллас
В середине недели бывший лидер Партии реформ, много лет занимавший пост премьер-министра, а ныне евродепутат Андрус Ансип в радиопрограмме Vikerhommik заявил, что доверие к премьер-министру Кае Каллас подорвано.
Ансир сказал, что причина обрушения доверия не только в скандальной истории с российским бизнесом семьи Каллас, а в общем способе ведения политики, который разочаровал людей. Как сказал Ансип, если 70 процентов жителей Эстонии хотят, чтобы премьер-министр ушла в отставку, это очень мощный сигнал, а если правительство поддерживают всего 30 процентов, это вообще должно рассматриваться как угроза безопасности эстонского государства.
Также Андрус Ансип заявил, что он с грустью наблюдает за снижением рейтинга Партии реформ. По его словам, столь низкая поддержка не характерна для Партии реформ, по крайней мере, в этом веке. Он добавил, что, безусловно, были допущены ошибки, необходимы изменения, и партия не может больше продолжать в том же духе.
Рекордное падение реформистов в рейтингах
В среду, 27 декабря, были обнародованы результаты очередного опроса жителей Эстонии об их политических предпочтениях, проведенного в сотрудничестве Института общественных исследований и Norstat Eesti AS. Рейтинг реформистов опустился на самую низкую отметку за последние пять лет.
Данные опроса этой недели показали, что «Отечество» поддерживают 26,3, EKRE - 20,4 и Партию реформ - 16,8% имеющих избирательное право граждан страны.
Большие праздничные премии столичным чиновникам
В среду, 27 декабря, председатель фракции «Отечества» в Таллиннском городском собрании Карл Сандер Касе написал в соцсетях, что руководители Таллинна нашли сотни тысяч евро на премии и вознаграждения. По словам Касе, советникам мэра Михаила Кылварта будет выплачено около 10 000 евро.
В частности, по информации Касе, глава Русского культурного центра Эдуард Томан завершает год с премией в размере 2950 евро, в Елена Глебова получает премию в размере 2740 евро за управление спортивным центром «Тондираба».
Касе выразил возмущение в связи с тем, что в ситуации, когда люди теряют работу, а компании вынуждены сокращать персонал, в Таллинне решением городских властей между чиновниками распределяются огромные суммы.
Таллинн получил право провести Детские игры под эгидой МОК
В среду, 27 декабря, стало известно, что Таллинн получил право на проведение Детских игр 2025 года под эгидой Международного олимпийского комитета.
Традиция проведения Детских игр под эгидой МОК берет начало в 1968 году. В 2023 году почти 1900 школьников из 25 стран участвовали в Детских играх, которые проходили в Тэгу, что в Южной Корее. В следующем году Детские игры пройдут в мексиканском Леоне.
В Таллинне Детские игры под эгидой МОК пройдут с 3 по 8 августа 2025 года.
Полтора миллиона евро для Тарту
В четверг, 28 декабря, стало известно о лестном международном признании, которого удостоился город Тарту. Европейская комиссия наградила Культурную столицу Европы-2024, город Тарту, премией Мелины Меркур в размере 1,5 млн евро за успешную подготовку и многогранность программы.
Тем самым экспертная комиссия высоко оценила желание Тарту предложить в 2024 году широкий спектр мероприятий, которые в течение года откроют культурное наследие южной Эстонии для посетителей, переплетая местные особенности с международными.
Уже известно, что премию Мелины Меркур распределят в течение года преимущественно на мероприятия культурной столицы с большой аудиторией. Премия поддержит, например, летний праздник на бульваре Вабадузе, а также персональную выставку японского художника Редзи Икеда в Эстонском национальном музее, которая привлечет в Тарту всемирно известных художников.