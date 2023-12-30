Эксперт: недвижимость покупают даже в трудные времена

В этом году количество ходатайств о жилищных кредитах уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 20%, а вот объемы жилищных кредитов на рынке в целом упали примерно на треть, как показывает обзор рынка LHV за 11 месяцев 2023 года. «Клиенты по-прежнему изучают свои возможности взять кредит, но время до момента заключения сделки значительно увеличилось. Люди получили возможность дольше выбирать подходящий объект, чтобы принять обдуманное решение о покупке», – объясняет руководитель LHV по финансированию частных лиц Кэтлин Ватсель.

В отличие от успокоившегося рынка новых жилищных кредитов сегмент рефинансируемых кредитов в LHV увеличился вдвое по сравнению с 2021 годом. «Особенно большая активность наблюдалась этой осенью, когда каждый четвертый выданный кредит был переводом кредита из другого банка», – говорит Ватсель.

Заемщики все чаще берут кредит вдвоем

Поскольку кредитоспособность клиентов снизилась из-за резкого роста Euribor, сегодня чаще берут кредит вместе с соискателем. Если в 2021 году 36% клиентов подавали заявку на кредит вместе с созаявителем, то в 2023 году этот показатель вырос до 41%.

Средняя сумма жилищного кредита выросла с прошлогодних 141 000 евро до 142 000 евро в уходящем году, но темпы роста замедлились вместе с остановкой роста цен на недвижимость. В 2021 году средняя сумма жилищного кредита составляла всего 123 000 евро.

Средняя доля собственного финансирования в 2023 году составила 21%, столько же, сколько и в предыдущие годы.