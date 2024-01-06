В первую неделю нового года биржевые цены на электричество выросли более чем на на 540%

По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф вырос на 543%, или более чем в пять раз, свидетельствуют данные торговой площадки.

Скачок цен связан с наступлением очень холодной погоды в Эстонии и соседних странах, что привело к резкому увеличению потребления электроэнергии.

Во второй половине декабря средняя недельная цена на электричество оставалась ниже пяти центов за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.