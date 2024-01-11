Россию обвинили в злоупотреблении статусом в Совбезе ООН

Представители США, Великобритании, Франции, Мальты, Словении, Южной Кореи, Японии и Украины в Совете Безопасности ООН обвинили Россию в том, что она использует свое положение постоянного члена Совета, покупая северокорейские ракеты и атакуя Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 10 января, на сайте пресс-службы миссии США в ООН.

В тексте совместного заявления указано также, что экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. «Постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения», - говорится в сообщении.

«Отвратительно, что постоянный член Совета Безопасности ООН грубо нарушает резолюции Совета для того, чтобы напасть на другого члена ООН», - приводит агентство Reuters слова заместителя постпреда США в ООН Роберта Вуда на заседании. Помимо прочего, этот акт подрывает глобальную систему нераспространения оружия массового уничтожения, добавил представитель Соединенных Штатов.

Российский посол в ООН Василий Небензя в ответ на обвинения заявил, что это «явно ложная информация», однако не стал выступать с прямым опровержением, отмечает Reuters.

США имеют доказательства использования РФ ракет КНДР, Украина еще работает над доказательной базой