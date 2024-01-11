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КАЯ КАЛЛАС ⟩ Надежда на быстрый мир – это ловушка, в которую мы не должны попасть

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
  • Нам по-прежнему необходимо всячески изолировать Россию и продолжать санкции
  • На дворе решающие времена, и мы должны осознанно сохранять концентрацию
  • Эстония неустанно работает над тем, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО

Эстония поддерживает мирный план президента Зеленского и участвует в нем. В центре этого плана находятся территориальная целостность Украины и справедливость, пишет премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ).

Мы верим в Украину, которая является страной с либеральной демократией и свободной рыночной экономикой, а также страной, которая станет членом Европейского союза и НАТО. Мы являемся свидетелями храбрости и стойкости Украины каждый день с начала полномасштабной агрессивной войны, начатой Россией.

В декабре мы приняли историческое решение в Евросоюзе - начать переговоры о вступлении Украины. Европейский союз - это выбор, сделанный украинским народом десять лет назад на Майдане. Украина должна продолжать реформы, и впереди еще долгий путь со многими поворотами, но Эстония поддерживает Украину, и мы поможем своим опытом. Я обещаю и дальше быть представителем интересов Украины за столом Совета Европы.

Эстония неустанно работает над тем, чтобы вашингтонский саммит НАТО еще в большей степени приблизил Украину к членству в НАТО.

Чтобы Украина превратила свою храбрость в победу, поддержка Украины со стороны свободного мира должна продолжаться. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и, что не менее важно, в таком масштабе, который нужен для победы Украины.

Россия сделает все для того, чтобы расколоть единство стран в поддержке Украины в этом году. На самом деле мы сильнее, чем хочет показать Россия. У нас есть преимущество, и объединенная военная, экономическая и политическая мощь свободного мира может обеспечить победу Украины над российской агрессией. Чем сильнее будет Украина, тем быстрее наступит переломный момент для России.

Это решающие времена, и мы осознанно должны сохранять концентрацию. Россия не изменила своих целей. Мы не должны допустить, чтобы наше внимание было отвлечено внутриполитическими раздорами или предстоящими выборами в Европе и за ее пределами. Если мы позволим агрессорам игнорировать международное право и диктовать правила игры, мы окажемся в гораздо более опасном мире. Это суровая реальность, в которой мы живем.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму примерно в 1,4 процента от нашего ВВП. Мы только что приняли решение предоставить Украине еще один пакет военной помощи на сумму в 80 млн евро. Мы также решили, что долгосрочная военная помощь Эстонии Украине составит 0,25 процента нашего ВВП в течение следующих четырех лет. Если бы все страны, поддерживающие Украину, взяли на себя аналогичное обязательство, это привело бы к несомненной победе Украины. Инициатива Европейского союза «Миллион снарядов» также должна быть реализована.

Эстония также взяла на себя долгосрочное обязательство поддерживать Украину в гражданской сфере: это поддержка беженцев, восстановление Украины и гуманитарная помощь до 2027 года.

Нам по-прежнему необходимо полностью изолировать Россию и продолжать применять санкции, и мы надеемся на скорое обсуждение 13-го пакета санкций ЕС. Также давно пора найти решение по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Также важно, чтобы российское руководство понесло ответственность за самые тяжкие международные преступления, совершенные в Украине, в том числе за преступление агрессии. Эстония продолжает предпринимать усилия по созданию специального трибунала по преступлениям агрессии.

Надежды на скорый мир - это ловушка, в которую мы не должны попасть. Россия будет использовать такой мир только для того, чтобы собраться с силами и атаковать еще более яростно. Мы все хотим жить в мире, но это должен быть справедливый и прочный мир. Эстония поддерживает и активно участвует в мирном плане президента Зеленского, в центре внимания которого находятся территориальная целостность Украины и справедливость.

Эстония возглавит рабочую группу по мирному плану Зеленского, цель которой - найти в ООН решения ситуации, в которой агрессор с правом вето сделал уязвимым весь мировой порядок. В дискуссиях рабочей группы мы сосредоточимся на возможностях Устава ООН по выходу из тупика в Совете Безопасности, чтобы эффективно ответить на российскую агрессию.

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