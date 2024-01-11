КАЯ КАЛЛАС ⟩ Надежда на быстрый мир – это ловушка, в которую мы не должны попасть

Мы верим в Украину, которая является страной с либеральной демократией и свободной рыночной экономикой, а также страной, которая станет членом Европейского союза и НАТО. Мы являемся свидетелями храбрости и стойкости Украины каждый день с начала полномасштабной агрессивной войны, начатой Россией.

В декабре мы приняли историческое решение в Евросоюзе - начать переговоры о вступлении Украины. Европейский союз - это выбор, сделанный украинским народом десять лет назад на Майдане. Украина должна продолжать реформы, и впереди еще долгий путь со многими поворотами, но Эстония поддерживает Украину, и мы поможем своим опытом. Я обещаю и дальше быть представителем интересов Украины за столом Совета Европы.

Эстония неустанно работает над тем, чтобы вашингтонский саммит НАТО еще в большей степени приблизил Украину к членству в НАТО.

Чтобы Украина превратила свою храбрость в победу, поддержка Украины со стороны свободного мира должна продолжаться. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и, что не менее важно, в таком масштабе, который нужен для победы Украины.