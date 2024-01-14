НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Визит Зеленского, серебро фигуриста Селевко, объявление «Человека года» по версии Postimees

Владимир Зеленский в Таллинне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию поздно вечером в среду, 10 января. Он прилетел в нашу страну из Литвы в рамках краткой поездки по странам Балтии.

Утром в четверг Зеленский встретился в Кадриоргском дворце с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

На пресс-конференции после встречи Зеленский поблагодарил Кариса за непоколебимую поддержку Украины со стороны Эстонии. Он сказал, что Украина очень ценит то, что Эстония взяла на себя лидерскую роль в поддержке Украины. Также Зеленский выразил благодарность Эстонии за помощь в лечении и реабилитации украинских солдат.

Карис заявил перед журналистами, что война должна обязательно закончиться победой Украины. Он подчеркнул, что мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. Президент Эстонии указал, что нельзя успокаиваться до тех пор, пока депортированные из Украины дети не вернутся домой, а военные преступники не предстанут перед судом.

Чуть позднее состоялась встреча Зеленского с эстонским премьером Каей Каллас. В ходе встречи Каллас отметила, что Эстония решила поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и будет продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит, а Зеленский поблагодарил народ Эстонии за поддержку.

Встреча Каи Каллас и Владимира Зеленского. Фото: Tairo Lutter