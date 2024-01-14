Главным событиями уходящей недели в Эстонии стало посещение нашей страны украинским президентом Владимир Зеленским, завоевание фигуристом Александром Селевко медали европейского первенства, а также присуждение титула «Человека 2023 года» по версии Postimees.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Визит Зеленского, серебро фигуриста Селевко, объявление «Человека года» по версии Postimees
Владимир Зеленский в Таллинне
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию поздно вечером в среду, 10 января. Он прилетел в нашу страну из Литвы в рамках краткой поездки по странам Балтии.
Утром в четверг Зеленский встретился в Кадриоргском дворце с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.
На пресс-конференции после встречи Зеленский поблагодарил Кариса за непоколебимую поддержку Украины со стороны Эстонии. Он сказал, что Украина очень ценит то, что Эстония взяла на себя лидерскую роль в поддержке Украины. Также Зеленский выразил благодарность Эстонии за помощь в лечении и реабилитации украинских солдат.
Карис заявил перед журналистами, что война должна обязательно закончиться победой Украины. Он подчеркнул, что мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. Президент Эстонии указал, что нельзя успокаиваться до тех пор, пока депортированные из Украины дети не вернутся домой, а военные преступники не предстанут перед судом.
Чуть позднее состоялась встреча Зеленского с эстонским премьером Каей Каллас. В ходе встречи Каллас отметила, что Эстония решила поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и будет продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит, а Зеленский поблагодарил народ Эстонии за поддержку.
Затем Зеленский выступил с речью в Рийгикогу. В ней он, в частности, произнес: «Большое спасибо Эстонии и каждому из вас! Выбор был сделан в пользу свободы. Мы должны выиграть эту борьбу, которая происходит сейчас. Мы должны! Не только потому, что это борьба за Украину. Мы должны выиграть эту борьбу не только по этой причине, но и потому, что в этой борьбе решается, каким будет отношение к свободе после нас, у наших детей и внуков».
Вскоре после 15 часов самолет с Зеленским вылетел в Ригу.
Русский театр обрел нового руководителя
В четверг, 11 января, стало известно, что с февраля к работе на посту члена правления Русского театра приступит Анне-Ли Пяйв.
Она стала победителем открытого конкурса, объявленного в ноябре.
Ранее Пяйв являлась директором по развитию Русского театра.
У столичного зоопарка появился новый директор
Во вторник мэрия Таллинна утвердила в должности директора Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма, который приступит к исполнению обязанностей 15 января.
Первый открытый конкурс на место директора Таллиннского зоопарка проходил с 25 мая по 15 июня 2023 года. В июле комиссия пришла к выводу, что ни один из представленных кандидатов не соответствовал заданным критериям.
После того как первый конкурс провалился, был проведен второй открытый конкурс. В результате второго конкурса комиссия приняла решение назначить директором Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма.
Каупо Хейнма получил степень магистра по специальности науки о природе в Таллиннском университете. Он имеет опыт управления организациями, людьми и ресурсами, а также опытом международного сотрудничества. Ранее он занимал несколько высоких должностей в Министерстве климата.
«Человеком года» по версии Postimees стала директор школы Метскюла
Во вторник, 9 января, Postimees объявил человека 2023 года. Эта награда вручается уже в 27-й раз. На этои раз титул «Человека года» получила директор школы Метскюла Пилле Кайзель.
Пилле Кайзель - директор школы Метскюла, которая продолжала работать, несмотря на то, что 24 марта прошлого года волостная управа Ляэнеранна решила, что школу Метскюла следует закрыть.
Родители детей не собираются сдаваться. Учителя преподают, а дети учатся в старом здании, в котором по закону больше нет школы, поскольку волость посчитала, что содержать ее слишком дорого.
Судебное дело о закрытии школы затягивается, поскольку судья продолжает откладывать решение.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги, вручая награду, сказал, что выбор человека года - давняя традиция Postimees, это делается уже в 27-й раз. «Нам было несложно выбрать, но жизнь в 2023 году была непростой. Человека года по версии Postimees мы нашли в небольшой сельской школе, имя которой сегодня уже знакомо всем эстонцам», - сказал он.
Прийт Хыбемяги добавил, что ученики, учителя и родители этой школы приложили большие усилия, чтобы школа оставалась открытой, и им нужна дополнительная поддержка.
Александр Селевко стал медалистом чемпионата Европы
На чемпионате Европы по фигурному катанию Александр Селевко вписал выдающуюся страницу в историю эстонского спорта. После выступления в короткой программе он занимал третье место, а в пятницу после произвольной сумел подняться на вторую ступень пьедестала почета, установив впечатляющий личный рекорд (166,94 балла).
Селевко пропустил вперед лишь знаменитого француза Адама Сяо Хим Фа. Бронзовым медалистом стал итальянец Маттео Риццо.
Утрата Арво Пяртом первого места в почетном рейтинге
Выдающийся эстонский композитор Арво Пярт утратил титул самого исполняемого классического композитора современности. К такому выводу 11 января пришел популярный портал Bachtrack, следящий за миром классической музыки.
На протяжении многих лет Арво Пярт считался самым исполняемым из ныне живущих композиторов.
Однако, как сообщает Bachtrack, по итогам 2023 года Пярт опустился на второе место, уступив лидерство американцу Джону Уильямсу.